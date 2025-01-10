美國非農就業報告出爐 聯準會第一季更不會降息

美國12月的非農就業報告甫出爐，對此大型金控內部提出最新的評估報告指出，聯準會的貨幣政策恐怕更為轉向聚焦通膨，更加確立聯準會第一季暫停降息的立場，將等待更多通膨數據後，再做是否降息的決定。

大型金控內部評估，2024年9月起聯準會開始降息的理由是勞動市場的下行風險與通膨的上行風險趨於平衡，但這份報告顯然指向勞動市場暫無下行風險，而從先前ISM與消費者信心報告可以看出，因應川普2.0關稅的不確定性，廠商與消費者有提前採購的傾向，這可能是造成近期美國數據逆勢轉強的原因。

此外，並非所有的就業數據都顯示勞動市場在增強，例如JOLTs報告中離職率低、ADP非農就業下滑、ISM就業指數下滑，因此現有證據只能判斷勞動市場不再降溫而非重新加速，此外也因為數據與政策存在雜音，綜合這些因素考量，對聯準會最好的做法，就是維持利率不變等待川普新政上路後再做調整。

12月的非農就業報告發布後，市場不僅大幅下修聯準會降息的幅度，降息的時程，特別是對於美債殖利率強彈，對此大型金控分析，其中短天期債券殖利率上升幅度，甚至較長天期多，出現殖利率曲線從先前的陡峭轉為平坦化的走勢。

但大型金控的最新報告也特別提醒，2年期美債殖利率已經超過聯邦資金利率，顯示市場已經把一部分聯準會需要重新升息的可能性考慮進去，美元指數也因為美國經濟一支獨秀而走強，至於美股雖因為利率強彈而下跌，但勞動數據的好轉畢竟還是意味著美國經濟有韌性，因此在基本面支撐下，即使美股下跌目前仍屬技術性修正，投資人也不必悲觀。