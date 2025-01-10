美國通膨與中國大陸通縮角力 全球市場2025動盪加劇

新年伊始全球市場就動盪不已，政府公債賣壓席捲全球推升殖利率，對股票、加密幣等風險性資產後市不利。外媒分析指出，美國經濟強勁但中國經濟疲弱，衍生的通膨和通縮力量把其他國家朝不同方向拉扯，可預見2025年市場波動不僅會加劇，還可能在世界各地蔓延開來，公債市場賣壓只是一例。

近日來，世界各地政府公債賣壓急湧，殖利率竄升，反映交易員重估美國通膨風險和貨幣政策走向。公債賣壓始於美國，緊接著蔓延至其他國家，本周首當其衝的是成長疲軟、醞釀擴大舉債的英國，10年期英國公債殖利率躍上2008年金融海嘯以來最高水準。

道瓊社分析指出，全球市場不確定性短期內不太可能化解，因為美國總統當選人川普即將重返白宮，預料將會落實提高關稅的經濟政見。美國提高關稅，引發的通膨效應主要局限於美國境內；但供應鏈勢必受到波及，對全球股市的影響難料。聯合國就警告，貿易壁壘是2025年威脅全球成長的主要風險。

同時，中國大陸經濟步履蹣跚，也可能給全球帶來衝擊。刺激措施不夠力，難以有效提振大陸內需，加上人民幣走貶，大陸可能卯起勁來出口，通縮壓力將輸出到全世界，全球製造業者都將受到衝擊。

在這種氛圍下，美國聯準會（Fed）進一步降息展望生變，美國公債殖利率最近勁升，已透露警訊。靠流動性驅動的風險性資產漲勢可能戛然而止，甚至逆轉。

演算法交易公司Presto研究部主管Peter Chung說，最近美債殖利率走高，10年期殖利率10日升上4.76%，已打擊全球風險性資產行情，加密幣就是明顯的例子。

比特幣已從12月17日觸及的108,309美元歷史新高價位回落，10日盤中報93,511.92美元。QCP Capital分析師團隊預測，92,000美元支撐價位若是失守，接下來可能回測90,000美元大關。