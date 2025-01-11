賓士、本田大陸銷售失色

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

德國豪華車製造商賓士汽車集團2024全年銷售下滑，本田汽車也下修今年度銷量和淨利預測，兩大車廠都歸咎於中國大陸銷售不如預期。賓士集團10日說，2024年賣了198.34萬輛車，比2023年減少3%，主要受中國大陸和歐洲銷售分別滑落7%和3%拖累。

賓士電池動力車（BEV）2024全年銷量萎縮23%至18.51萬輛。歐盟更嚴格的碳排目標今年生效，倘若BEV銷售未見起色，賓士集團成本負擔可能加重，或面臨高額罰款

中國大陸車市景氣減弱衝擊獲利和利潤，已迫使賓士二度下修全年利潤率目標，並加入歐洲車廠加緊削減成本的行列。知情人士向路透表示，賓士眼見市況近期改善無望，也打算調降中期利潤率目標。

前一天，本田汽車也以中國大陸汽車銷售不如預期為由，調降今年度（至3月底止）淨利預測，從原估的1兆日圓降至9,500億日圓（62億美元），較去年度縮減14.2%。全年預估營業利益仍為1.42兆日圓，較去年度成長2.8%；全年度營收預測則上修2.8%至21兆日圓。

本田並下修全球汽車銷售目標，從390萬輛減為380萬輛。中國大陸估計銷量大砍7萬輛，價格競爭壓力加劇是一大因素。在止於去年9月的六個月期間，本田淨利年減19.7%至4,946.8億日圓，營業利益成長6.6%至7,426.1億日圓，銷售額成長12.4%至10.8兆日圓。

本田 罰款

延伸閱讀

會計師看時事／產業控股 創造新成長曲線

影／基隆倒車撞賓士再撞門 10多人持鐵棍闖民宅…逞凶影片曝

本田電動車搭載機器人技術

國1廂型車連撞客運、賓士…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

相關新聞

美12月非農就業超強！料Fed月底將暫停降息 美債殖利率躍升

美國去年12月就業報告強，就業人數大幅增加，且遠高於預估，失業率也回降，薪資增幅平穩，預料聯準會（Fed）元月底將不會再...

對俄國石油實施新制裁 白宮：預期不會衝擊石油市場

鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），美國拜登政府10日宣布針對俄國石油業實施新制裁，對象包括183艘船隻...

Prada傳想收購Versace

在Coach母公司Tapestry以85億美元收購著名時裝品牌Versace母公司Capri控股的交易去年11月破局後，...

聯合國上調2025年全球GDP成長

聯合國9日小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%，但警告近期風險大多偏向下行，且若通膨壓力再度浮現，各國央行、尤...

賓士、本田大陸銷售失色

德國豪華車製造商賓士汽車集團2024全年銷售下滑，本田汽車也下修今年度銷量和淨利預測，兩大車廠都歸咎於中國大陸銷售不如預...

美就業超強 美元指數逼近110

美國去年12月就業報告超強，就業人數大幅增加25.6萬人，且遠高於預估；失業率回降到4.1%，就業依然強韌，加上聯準會（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。