Prada傳想收購Versace

在Coach母公司Tapestry以85億美元收購著名時裝品牌Versace母公司Capri控股的交易去年11月破局後，義大利時尚品牌Prada據傳正評估收購Versace。

義大利財經媒體「24小時太陽報」（II Sole 24 Ore）10日引述市場傳言報導，Prada已找花旗銀行擔任顧問，以決定是否推動這樁交易。

Capri據傳則已聘請巴克萊銀行（Barclays）來研究Versace和Jimmy Choo等旗下其他品牌的各種選項，出售Versace和Jimmy Choo是選項之一。另外也有知情人士向路透透露，Capri不排除兜售整個集團。

Versace創立於1978年，目前創意總監是由已故創辦人的妹妹凡賽斯（Donatella Versace）擔任，產品以浮華印花和鮮豔色彩而聞名。Prada拒絕評論24小時太陽報的報導，花旗未立即置評。歐洲精品股10日盤中大多上漲，其中Ferragamo股價一度漲近4%，路易威登（LVMH）、愛馬仕（Hermes）和Moncler漲逾1%。Prada在香港的股價對這項消息反應平淡，10日終場下跌0.41%，報港幣60.25元。

家族掌管的Prada已成為全球精品業景氣惡化大環境下少數贏家之一，去年第3季營收大增18%，旗下品牌Miu Miu是一大功臣；該品牌愈來愈受到較年輕買家歡迎。

對比之下，Capri去年11月公布單季營收減幅大於預期，除了反映全球精品需求降溫的影響，策略錯誤也帶來衝擊。

Versace在2024年3月30日止的會計年度營收達到10億美元，占Capri總營收（52億美元）五分之一。

針對Prada可能正考慮收購Versace的消息，Equita SIM分析師卡博妮（Paola Carboni）認為，雖然Prada的皮革製品專業知識或許有助於Versace開發配件，透過收購來扭轉Versace頹勢卻充滿挑戰。卡博妮說：「除非有其他因素，否則我們認為Prada不太可能真的對Versace感興趣。」

鑒於中國大陸需求持續承壓，分析師預期歐洲精品業者去年第4季財報將再度顯示成長低迷。摩根大通分析師巴蒂斯蒂尼（Chiara Battistini）表示，從平均來看，歐洲精品業可能再次交出零成長的成績。