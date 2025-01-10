美傳將加重制裁俄石油業 布蘭特升破每桶80美元

由於美國傳將對俄羅斯石油業實施至今最嚴厲的制裁，布蘭特原油價格10日應聲升破每桶80美元，為去年10月來首見。

彭博資訊報導，布蘭特原油期貨價格10日盤中一度漲至每桶80.75美元，為去年10月來最高。

據路透引述一份流傳在歐亞貿易商之間、聲稱是來自美國財政部的文件，美國將對約180艘載運俄羅斯石油的油輪、數十家貿易商、兩家大型石油公司，以及多名俄羅斯石油公司主管實施制裁，另外還包括兩家負責大多數運輸俄油到印度船隻保險的船舶保險公司。

據熟悉俄國石油貿易和印度煉油業的消息人士指出，這項制裁將導致俄國石油對其印度和中國大陸主要買家的出口嚴重中斷。

路透目前還無法證實這份文件的真實性，美國財政部也並未立即回應路透的置評請求。