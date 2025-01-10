英廉價商店營收刷紀錄！配息暴增3,300% 創辦人身價直逼百億美元

英國廉價商店Home Bargains上季營收刷新紀錄，現年70歲的創辦人莫里斯（Tom Morris）身價隨之飆升，過去這一周急增逾30%，上看百億美元。

根據彭博億萬富豪指數，隨著Home Bargains營收和盈餘雙雙報喜，身價在過去十年已翻倍的莫里斯，其個人財富再飆30%，衝上94億美元。此外，Home Bargains近期也發放12億英鎊（14.78億美元）股利，規模是歷來最大，更比12個月前暴增3,300%。

隨著房租高漲和線上購物日益普遍，許多實體店面正苦苦掙扎。相較下，Home Bargains打著「最高品牌、最低價格」（Top Brands, Bottom Prices）的口號，拓展利基市場，透過平價的生鮮和家庭用品，吸引大批受到經濟逆風影響的英國消費者。彭博資訊報導，這家英國平價商店的商品，幾乎都不用6英鎊（7.4美元）就能買得到。

莫里斯40多年前在家鄉利物浦創立Home Bargains，當時僅有一間店。根據母公司T.J. Morris最新帳面資料，在截至去年6月的一年間，Home Bargains在英國的店面數量增加了3.9%至617間，而其最終目標是在英國展店至多達1,000間。

同時間，根據零售研究中心（CRR），去年英國約有1萬3,500間位於各地主要商業區的店面關閉，比一年前多28%。

根據彭博億萬富豪指數，莫里斯如今在英國身價排名第九，名次優於避險基金TCI Fund Management老闆Chris Hohn，以及Revolut共同創辦人史托倫斯基。