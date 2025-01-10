去年與微軟簽賣電協議的星座能源 以164億美元併購能源商Calpine

美國最大核能業者星座能源（Constellation Energy）10日表示，將以價值164億美元的現金及股票收購另一家能源業者Calpine，在美國的發電資產將因此一口氣暴增。

人工智慧（AI）資料中心和新工廠激增，以及從汽車到家庭暖氣等設備逐漸電氣化的帶動下，美國的電力需求未來五年將成長約16%，發電廠的價值隨之水漲船高，星座能源的股價去年就大漲逾90%。

星座能源經營天然氣和水利發電設施，以及全美最多的核電廠，總發電量達32.4百萬瓩（GW）。1 GW相當於一座傳統核電廠的發電量，足夠為85萬戶一般家庭提供電力。

收購Calpine後，星座能源將在全美22個州增加78座發電廠、27 GW的發電量。近來最知名的交易當屬去年9月與微軟簽署為期20年的購電協議，準備重啟賓州的三哩島（Three Mile Island）核電廠。