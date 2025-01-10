Uniqlo上季大中華區營收疲軟 母公司迅銷股價大跌

日本服飾連鎖業者優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）最新公布的財報顯示大中華區營收疲軟，引發投資人擔憂其中國大陸業務展望，迅銷股價今天盤中一度重挫逾7%。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）中文網報導，迅銷今天盤中一度重挫7.8%，終場跌幅收斂至6.53%，報48700日圓。

迅銷昨天盤後公布，截至2024年11月30日的上季總營收和淨利均增加，但受中國大陸業務表現不如預期影響，維持整年度財測不變。

迅銷表示，上季中國大陸、香港及台灣的合併營收下滑1%至1786.1億日圓（約新台幣373億元）。迅銷指出，由於未能應對天氣變暖，秋冬裝銷售情況不佳，導致大中華區獲利驟降，且該地區消費意願較低。

儘管Uniqlo持續在美國、歐洲及其他市場擴張業務，但大中華區仍是該公司在日本以外營收最高的市場。