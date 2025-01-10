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美12月非農就業超強！料Fed月底將暫停降息 美債殖利率躍升

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國去年12月就業報告強，就業人數大幅增加，且遠高於預估。路透
美國去年12月就業報告強，就業人數大幅增加，且遠高於預估。路透

美國去年12月就業報告強，就業人數大幅增加，且遠高於預估，失業率也回降，薪資增幅平穩，預料聯準會（Fed）元月底將不會再度降息。美國10年期公債殖利率急升10個基點至4.778%、道瓊期指盤前跌逾300點。

主要數據如下：

去年12非農業就業人數激增25.6萬人，比預估的16.5萬人增量高出甚多，更遠優於11月時的21.2萬人（修正數）增量。

民間部門就業增加22.3萬人，遠高於預估的14萬人增量，也高於11月時的18.2萬人增量（修正數）；製造業減少1.3萬人，比預估的5,000人增量及11月時的2.5萬人增量（修正數）遠遜，顯示就業增加主要是靠服務業。

平均時薪月升幅降到0.3%，符合預估，但低於11月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.9%，低於預估及11月時的4.0%升幅；平均每人每周工時維持4.3小時，符合預估。

失業率回降到4.1%，低於預估及11月時4.2%；勞動參與率持平，為62.5%，符合預估；就業不足率大幅下降0.3個百分點，為7.5%，顯示全職勞工人數增加。

失業 美國 薪資

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