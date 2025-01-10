在全固態電池達重大突破 這家電池技術商美股盤前大漲逾30%
電池技術商微宏（Microvast）9日宣布，在全固態電池（ASSB）技術的研發上達成了重要的里程碑，帶動該公司10日盤前股價大漲逾30%。
路透報導，微宏9日表示，該公司實現了讓全固態電池操作電壓穩定維持在12至21伏特的重要里程碑，這項進展對於改善全固態電池在資料中心備用電力系統和電動巴士等關鍵應用上的安全性、能量密度和效率，將是關鍵的一步，並也將為在機器人和電動車等高需求產業的未來創新鋪路。傳統的鋰電池和半固態電池的電壓通常只有3.2至3.7伏特。
為了提高電壓輸出，全固態電池使用的是雙極堆疊技術（Bipolar stacking）。微宏表示，該公司的技術完全去除了需要使用到液態電解質的必要性，提供了電池更好的安全性和可靠度。該公司今後將開始研究測試生產，以解決在製造上將面臨的挑戰。
微宏在那斯達克指數上市的股票10日盤前大漲34.22%至2.51美元，該公司今年來股價下跌16.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言