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在全固態電池達重大突破 這家電池技術商美股盤前大漲逾30%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
電池技術商微宏宣布，在全固態電池技術的研發上達成了重要的里程碑，帶動該公司10日盤前股價大漲逾30%。 美聯社
電池技術商微宏宣布，在全固態電池技術的研發上達成了重要的里程碑，帶動該公司10日盤前股價大漲逾30%。 美聯社

電池技術商微宏（Microvast）9日宣布，在全固態電池（ASSB）技術的研發上達成了重要的里程碑，帶動該公司10日盤前股價大漲逾30%。

路透報導，微宏9日表示，該公司實現了讓全固態電池操作電壓穩定維持在12至21伏特的重要里程碑，這項進展對於改善全固態電池在資料中心備用電力系統和電動巴士等關鍵應用上的安全性、能量密度和效率，將是關鍵的一步，並也將為在機器人和電動車等高需求產業的未來創新鋪路。傳統的鋰電池和半固態電池的電壓通常只有3.2至3.7伏特。

為了提高電壓輸出，全固態電池使用的是雙極堆疊技術（Bipolar stacking）。微宏表示，該公司的技術完全去除了需要使用到液態電解質的必要性，提供了電池更好的安全性和可靠度。該公司今後將開始研究測試生產，以解決在製造上將面臨的挑戰。

微宏在那斯達克指數上市的股票10日盤前大漲34.22%至2.51美元，該公司今年來股價下跌16.8%。

指數 美股 電動車

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