日銀本月會升息？總裁強調視2因素而定 但通膨預測可能調高

日本銀行（央行）本月下旬舉行貨幣決策會議時，與會官員可能討論提高通膨預測，但此刻尚未針對利率做出決定，仍須視兩個變數而定。日圓兌美元匯率10日挺升，升破158價位。

彭博資訊報導，日銀訂於23日至24日舉行決策會議。知情人士透露，屆時官員或許會討論提高今、明年度剔除生鮮食品與能源的核心通膨率預測，主因是上回在10月發布展望報告後，米價上漲且日圓貶值。

消息傳出後，日圓匯價為之一振，從盤中最低點158.4日圓兌1美元躍起，最新匯率約157.8。

目前日銀對日本基礎通膨率的預測是：今年度2%、明年度1.9%、後年度2.1%。若果真調高預測，將達到、甚至高於2%通膨目標。如果日銀決定提高利率，這會是一大支持論點。

投資人普遍認為，該不該升息，將是日銀1月決策會議的辯論主題。

日銀總裁植田和男曾強調，兩大因素決定是否升息：日本企業春季調薪情況，以及川普2.0主政下的美國經濟政策動向。由此可見，光是上調通膨預測，不足以促使日銀升息。