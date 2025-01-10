市場靜候美國就業數據 官員暗示降息告段落…亞股多收低

投資人靜候即將公布的美國就業數據，這可能在聯準會（Fed）利率決策中扮演要角，有幾位官員暗示降息恐暫時告一段落。亞股今天多收低，延續前一日跌勢。

法新社報導，市場2025開年表現謹慎，過去3個月的樂觀情緒受川普（Donald Trump）當選總統和聯準會貨幣政策轉鷹的擔憂所影響。

美國昨天為已故前總統卡特（Jimmy Carter）舉行國葬，華爾街股市休市一日。亞股本週以來普遍走低，即使在一週最後一個交易日，仍缺乏帶動交易的強力催化劑。

綜觀亞洲股市，東京、香港、上海、雪梨、首爾、台北、威靈頓以及馬尼拉等地股市均收低，但雅加達股市收高。

外界預期，今天稍後出爐的去年12月美國非農就業新增人數將會放緩，但仍處於健康的步調，意味勞動市場依然熱絡。

不過，由於通膨黏著性仍強，聯準會上月暗示今年只會降息2次，從原先預期的4次腰斬。

外界早已開始揣測，美國總統當選人川普上任後計劃推動減稅和管制移民政策，以及祭出高額關稅，種種措施恐使物價再度飆升。

幾位聯準會官員隨後警告說，他們今年將會審慎看待貨幣寬鬆政策。