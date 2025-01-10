所羅門與輝達機器人領域合作受矚 CES展多元場景應用

AI視覺辨識大廠所羅門在CES為產品打造出不同應用場域，不論是機器人全自動化流程、或是透過所羅門創建的AI輔助平台讓人類快速勝任各種品檢任務，多元的應用受到餐飲業、廚房管理系統等不同廠商洽詢。

所羅門在今年美國消費性電子展（CES）首度展示輝達（Nvidia）Isaac機器人平台的研發成果成為話題。

展區內，機器人在動態環境中，能夠即時辨識物體姿態並快速調整操作。這項新技術未來可望廣泛應用於各式各樣的「立體物件品檢」，加速流程、提升精準度。

不只機器人全自動化流程，所羅門打造多元應用場景，包括整排「輔助人類」的AI平台工具。

視覺事業部產品經理李佳運受訪表示，有些工作無法被機器人取代，好比複雜的插件組裝，部分甚至要靠手感，要做到機器人自動化還是相對困難，客戶仍靠人力組裝，不過透過AI輔助，員工能夠迅速學習並完成任務，大幅度降低人力教育訓練的需求。

所羅門提供AI平台，客戶能透過手機、平板、眼鏡等不同裝置達成高階人力訓練。

有些複雜的任務好比印刷電路板（PCB）品檢，過往人員可能要半年時間才能上手，靠著AI平台輔助，人員或許第一天就能執行任務。

李佳運說，預期未來的世界是如果想要利用靈巧雙手工作，許多人透過AI平台訓練，也可以執行品檢任務。

這套AI平台應用場景可以是飛機起飛前的檢測、急診室手術包工具檢測。不同客戶也可以根據各自需求自行上線做訓練，「應用情境已達到400、500種」。

所羅門將AI平台整合進15款不同眼鏡包括蘋果Vision Pro用於不同情境、提供給不同客戶。

面對即將到來的機器人時代，所羅門布局平台整合。多元應用場景在AI展區亮相，包括餐飲業、廚房管理系統等產業的廠商都在CES期間前往洽詢。

這次CES，機器人科技是一大趨勢，大廠之外，台灣新創索特機器人支援機器犬技術，已在公用設施領域獲得實際應用。

另外，優式機器人是一家專注於服務機器人解決方案的公司，致力於將戶外服務機器人融入日常生活。機器人配備AI晶片組，可進行視覺AI檢測，實現物體識別、避障及精確導航。