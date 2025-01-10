涉華為案疑違反美國出口管制 傳台積電切斷與PowerAIR往來

南華早報引述知情人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電進行的客戶審查顯示，新加坡業者PowerAIR可能違反美國出口管制，與華為人工智慧（AI）處理器使用台積電晶片有所關聯，因此台積已切斷與PowerAIR的往來。

PowerAIR是第二家涉入華為案件的公司，台積電在去年也停止向中國大陸晶片設計業者算能科技出貨；根據路透去年10月的報導，算能向台積電下單的晶片，出現在華為Ascend 910B多晶片系統。

自2020年來，華為遭受美國全面箝制，阻礙其向全球晶圓廠取得供貨的管道。台積電已說，從2020年後，未曾向華為出貨。華為也說，在美國加以制裁後，未曾以台積電的產品製造晶片。

南華早報未能聯繫上PowerAIR，該公司沒有官方網站，也並未公開電話號碼或電郵地址。台積電與華為也並未回應南華早報的置評請求。

根據公開的企業註冊資訊，PowerAIR 2023年9月於星國成立，為一家未上市公司，註冊地址在市中心的摩天大樓One Raffles Place，目前仍在營運中，主業為工程設計與諮詢。