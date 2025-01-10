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識時務？貝萊德退出氣候變遷組織 對ESG的態度大轉變

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球最大資產管理業者貝萊德（BlackRock）宣布退出淨零排放資產管理人倡議（NZAMI）。圖為貝萊德執行長芬克。路透
全球最大資產管理業者貝萊德（BlackRock）宣布退出淨零排放資產管理人倡議（NZAMI）。圖為貝萊德執行長芬克。路透

曾是ESG投資運動的代表公司、全球最大資產管理業者貝萊德（BlackRock）周四宣布，退出淨零排放資產管理人倡議（NZAMI）。

貝萊德表示，它在全球約有三分之二的客戶承諾致力將碳排降至淨零，所以加入了NZAMI之類的組織，但是「其中一些組織的會員身分，讓人們對貝萊德的做法感到困惑，並讓我們受到來自各級公職人員的法律質詢」。

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）曾在2020年說過「氣候風險就是投資風險」，到2023年，因遭遇保守派團體的強烈反彈，芬克淡化討論ESG問題。德州、奧克拉荷馬州在內共和黨主政的州控告貝萊德，指其參加氣候變遷組織違反對投資人的信託義務。

貝萊德的競爭對手Vanguard集團在2022年底先行退出同一組織，過去一個月，多家美國大銀行也退出了類似的聯盟。NZAMI會員承諾支持2050年前實現溫室氣體淨零排放的目標，並將善用影響力，例如在公司會議上投票支持防範氣候變遷的作為。

氣候變遷 淨零 美國 風險

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