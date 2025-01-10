給小孩買玩具激發創業構想！布魯可IPO 創辦人身價暴漲565億元
玩具製造商布魯可在香港上市聲勢驚人，持有近半股權的42歲創辦人兼董事長朱偉松一躍而成超級富豪。根㩀開盤價，他的持股有大約17億美元（近台幣565億元）的價值。布魯可股價周五一度大漲82%，稍後漲幅縮小至50%，報90.6港元。
根據彭博億萬富豪指數，曾是軟體工程師、在多家遊戲公司工作過的朱偉松，另從他早在2009年共同創立、五年後透過反向合併在深圳上市的「遊族網絡」賺到3億美元，他的總財富因此累計達到20億美元。
朱偉松2014年創立布魯可，主要是出差時常為兩個小孩買禮物，引發他對玩具市場的興趣。他隔年離開遊族，全心投入新事業。
布魯可最初以銷售積木類玩具起家，後來推出動漫角色鹹蛋超人和變形金剛等組裝公仔大受歡迎。但儘管近年來營收快速成長，根據公開說明書，布魯可至少2021年起就不賺錢。
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