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韓國今起開放電子版外國人登錄證 效力等同實體

中央社／ 首爾10日專電

韓國法務部宣布今天起，開放14歲以上外國人使用電子版身分證，效力等同實體外國人登錄證，將可更便利使用相關服務。

年滿14歲以上擁有外國人登錄證的外籍人士，今天起利用行政安全部的「手機身分證」APP，即可啟用電子版外國人登錄證。若手上的登錄證為新版、內含晶片的登錄證，只要在APP中申請發行電子登錄證的頁面，將實體登錄證靠近手機，再進行臉部識別即可取得。

若登錄證為沒有晶片的舊版，則需前往出入境、外國人事務所申辦，填寫申請書後，以APP拍攝窗口出示的QR code，進行臉部識別後即可獲發，不需另外繳費。

要注意的是，申發電子登錄證的手機必須為本人名義的智慧型手機，且限制一部申請。若更換或遺失手機，持有晶片版登錄證者可直接重新申請，使用QRcode申發的民眾則需再次前往事務所辦理。

韓國從2022年7月開始發行電子駕照，逐步普及至電子身分證，目前已有超過400萬人申辦，在全國人口中占比約3成。電子身分證及登錄證可在政府機關、金融機構、機場、餐廳、便利商店等用於資料確認，今年起預計導入電子簽名技術，讓民眾線上申辦文書更方便。

外國人 身分證

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