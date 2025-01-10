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澳洲南部天然氣供應面臨挑戰 未來恐須進口

中央社／ 雪梨10日專電

澳洲是天然氣出口大國，卻面臨天然氣供應挑戰。監管機關今警告，儘管東岸天然氣供應在2025年和2026年預計有盈餘，但南部各州仍將面臨季節性短缺，需依賴昆士蘭州運輸，未來可能需進口液化天然氣滿足需求。

澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）今發布最新報告，指出澳洲東海岸天然氣供應正在減少，新的天然氣供應及生產基礎設施投資未能跟上需求增長。

此外，澳洲南部各州因缺乏本地供應，短期內仍需依賴從東岸的昆士蘭州（Queensland）運輸的天然氣。隨著南向管道的運輸能力逐漸受限，南部地區未來更可能需要進口液化天然氣（LNG）來滿足需求。這將導致國內天然氣價格越來越受到國際油氣價格及長途運輸成本的影響。

報告預估，東海岸天然氣供應在2025、2026年的每個季度，包括冬季需求高峰期，預計都將保持盈餘。然而，若無新增供應或需求削減，東海岸可能從2027年起出現結構性天然氣短缺。

報告預估，南部各州在冬季仍可能出現短缺，仍須依賴昆士蘭的天然氣運輸或儲存設施來應對需求高峰，未來可能需要進口天然氣來滿足短期以外的需求。

ACCC強調，任何天然氣的進口都無法取代繼續國內天然氣生產的必要性。確保持續的國內天然氣供應，對於穩定能源安全風險、避免依賴國際液化天然氣市場而引發的市場不穩定非常重要。

為改善長期前景，ACCC建議政府在能源轉型規劃中，明確化天然氣的角色，以支持市場導向的解決方案，確保能源安全，並推動天然氣市場的轉型。其中一個建議為制定類似「電力綜合系統規劃」（Integrated System Plan）的天然氣市場系統規劃，用於協調並辨別必要的天然氣投資需求。

ACCC專員布瑞基（Anna Brakey）指出，投資新天然氣專案和基礎設施面臨多重障礙，包括漫長的監管批准過程、高昂的前期成本、不確定的政策環境、及上游天然氣市場缺乏競爭等。

布瑞基表示，「為了改善長期前景，必須引入措施來支持東岸的高效且及時的投資，並促進電力和天然氣市場的有序轉型。」

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