彭博：聯發科與NVIDIA結盟 有助股價衝上新高

彭博資訊報導，聯發科（2454）因為與輝達（NVIDIA）強化合作夥伴關係，推升投資人對聯發科人工智慧（AI）潛力的樂觀預期至全新境界，聯發科股價朝著七個月來紀錄新高邁進。

本周稍早，聯發科宣布與在一款AI個人電腦晶片與輝達結盟後，股價攀升。過去兩年，聯發科的股價已經上漲一倍多，新的利多消息助燃還能再漲更多的預期。

Gam Hong Kong投資經理孟福德（Robert Mumford）認為，聯發科在手機的供應鏈中的關鍵角色大家比較清楚，「現在它在AI科技演進也擁有非常好的定位」。聯發科與輝達的合作，加上未來可望還有更多方案，展現「聯發科對於橫跨多元事業組合，有著極佳機會」。

另一方面，仍占聯發科營收逾半的智慧手機晶片，前景改善。彭博資訊彙整的資料顯示，分析師預估聯發科上季營收將季增約5%。

孟福德表示，儘管新的個人電腦（PC）晶片因主要搶攻利基客群，近期對銷售的貢獻小，但讓市場對聯發科整體AI相關事業懷抱高度期待，多數興奮情緒與資料中心的特殊應用晶片（ASIC）發展潛力有關。

美銀證券（BofA Securities）分析師團隊表示，聯發科在低功耗處理器、Wi-Fi和多媒體方面的專業技術，完善補足輝達晶片性能，「這為聯發科與輝達聯手拓展更大的市場，奠定長期向上格局的基礎」。

分析師去年5月以來不斷提高聯發科股價的目標價，過去一年來的目標價平均調高幅度達47%。目前聯發科以預估獲利計算的本益比為20倍，高於過去五年的16倍平均值，雖高於台積電的19倍，但仍低於輝達和博通（Broadcom）的30倍以上。

愛德蒙得洛希爾基金經理人Xiadong Bao認為，聯發科現在於AI競賽中，顯然勝過對手高通（Qualcomm），也更能受惠於中國大陸政府的刺激方案。北京的刺激措施包括對手機和其他智慧裝置提供有限度的補貼，而聯發科比高通有更好的大眾市場地位。

晨星（Morningstar）分析師李旭暘說，接下來幾個月內，聯發科預定要發表的高階手機晶片「天璣8400」及其他晶片，是觀察重點，而與輝達還有沒有更多的AI合作連結，也有望幫助拉抬股價。

摩根士丹利分析師團隊表示，聯發科下個重大合作案，可能會是今年台北電腦展上，關於Windows作業系統的安謀AI PC晶片。如此一來，「AI PC的數量潛力就能放大，我們相信，這會是聯發科的另一個正面利多」。