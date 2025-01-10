台積電今年有30%上漲空間！入列New Street Research科技精選股

今年看起來又是科技驅動的一年，看多美股的New Street Research分析師Pierre Ferragu推薦了四檔科技精選股：美光（Micron）、英飛凌（Infineon）、輝達（Nvidia）和台積電，它們距離目標價分別有42%、47%、43%和31%的上漲空間。

美光居於榜首，理由是HMB為AI成長最快的元件，成長速度是XPU的逾兩倍，根據Ferragu，供應商的產能增加了一倍以上，而2025年的產能已經售罄，此外，動態隨機存取記憶體（DRAM）也愈來愈重要，今年料有驚人成長。有這兩大趨勢加持，產能緊縮將帶來更高的利潤，美光被看好今年業績能輕易超越預期。

英飛凌在汽車和工業終端市場的庫存修正應該會在第1季達到峰值，從而為今年剩餘時間帶來強勁動力。Ferragu表示，「當預估明顯見底且能連續成長，股票通常會有好表現」。

輝達看起來有望繼續受益於其作為AI 「賣鋤頭與鏟子 」的首選供應商地位。估計到2027年底，多達8個擁有100萬XPU的超級AI叢集崛起，逾半採用輝達的GPU。由於龐大的投資仍在湧入，輝達預估能持續超越市場期待。

台積電躋身Ferragu的四檔科技精選股，因其在關鍵客戶的市占率提升，今年毛利率和每股盈餘應可超越預期，並在2026年有更可觀的成長空間。

Ferragu另外列出四個逆市操作且風險較高的個股：超微（AMD）、Mobileye、Soitec和Uber Technologies，根據他給予的目標價，分別有65%、33%、43%和51%的上漲空間。他提到超微時說，今年可能很不穩定，但他認為投資人不該忽略超微是輝達GPU挑戰者的事實，而且估值合理。