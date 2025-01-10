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偷聽風波後發聲 蘋果：從未用Siri建立行銷檔案

中央社／ 台北10日電

蘋果裝置的語音助理Siri被指偷聽用戶對話，遭用戶集體提告，蘋果已初步同意支付9500萬美元（約新台幣30.9億元）進行和解。為澄清外界疑慮，蘋果在官網發文解釋Siri運作方式，並強調從未使用Siri資料建立行銷檔案。

蘋果公司（Apple）表示，「蘋果從未使用Siri資料來建立行銷檔案，也從未將其用於廣告，更從未為任何目的將其出售給任何人。」

蘋果指出，Siri設計成盡可能在使用者的裝置端完成處理，無需將個人資訊傳輸至蘋果伺服器進行分析。但某些功能仍需要來自蘋果伺服器的即時輸入，在這種情況下，Siri會使用最少量的資料來提供準確結果，Siri的搜尋和指令不會連結至使用者的蘋果帳號。

蘋果也強調，除非使用者明確選擇協助改進Siri，否則蘋果不會保留Siri互動的錄音檔。即使使用者同意，蒐集的內容也僅用於改進Siri，使用者隨時可以選擇退出。

蘋果的行動裝置用戶先前指控，蘋果公司經常在用戶無意中啟動Siri後記錄他們的私人對話，並將對話內容透露給廣告商等第三方。

預估有數以千萬計人參與這場集體訴訟，每台支援Siri的設備如iPhone和Apple Watch有望各獲最多20美元的賠償。蘋果在同意和解時，否認做出任何不當行為。

Siri 使用者 廣告

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