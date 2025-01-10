快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

德國2024年碳交易收入創新高 增33.4億氣候經費

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

德國碳排交易管理局（DEHSt）表示，2024年德國的碳排放交易收入創下185億歐元（約新台幣6275億）歷史新高，比2023年增加約1億歐元（約新台幣33.4億）。

供暖及交通運輸等領域是德國碳交易主要收入來源。綜合碳產業新聞網站Carbon Herald等相關報導，整體收入裡大約130億歐元來自全國排放交易系統（政府的強制性碳交易市場），在供暖與交通運輸燃料的碳價拉高所帶動下，全國排放交易系統的收入增加21%。

德國2024年碳價從每噸30歐元提高至45歐元，增幅高於預期，有助抑制汽、柴油、天然氣與供暖用油等用量。德國碳價在2025年將繼續提高至每噸55歐元，這會讓每公升汽、柴油較前一年再貴3歐分（約新台幣1元）。

德國碳交易收入將用於支持國內資助建築翻新、電動車基礎設施和工業脫碳等措施的「氣候與轉型基金」。

德國聯邦環境署（UBA）署長梅斯納（DirkMessner）強調策略性使用碳定價來挹注社會、經濟政策的重要性，呼籲將部分碳交易收入還諸於民，以彌補碳價上漲對家庭帶來的不利影響。

德通社（DPA）引述梅斯納說：「為確保對民間家戶的補償，即使碳價繼續上漲，仍需結合碳費收益與特定項目來扶助脆弱族群。」

然而，收入來自能源密集型產業、歐洲海空運輸的歐盟排放權交易系統（EU ETS），2024年收入55億歐元相較前一年短收30%，原因包括燃煤發電比例降低使業者購買排放額度的需求減少，以及歐盟各地經濟良莠不齊。

歐盟排放配額的平均價格從每噸84歐元掉到65歐元。

台幣 德國 歐盟

延伸閱讀

英國主導跨國聯盟 18億合約供應烏克蘭3萬架無人機

不願正面反擊…馬斯克干涉德國大選表態挺極右派 歐盟努力避免衝突

敘利亞當局「打碼」德國女外長？ 專家駁謠言：難判斷背後組織影響力

德國漢堡入選紐時最值得去52個地方

相關新聞

彭博：聯發科與NVIDIA結盟 有助股價衝上新高

彭博資訊報導，聯發科（2454）因為與輝達（NVIDIA）強化合作夥伴關係，推升投資人對聯發科人工智慧（AI）潛力的樂觀...

台積電今年有30%上漲空間！入列New Street Research科技精選股

今年看起來又是科技驅動的一年，看多美股的New Street Research分析師Pierre Ferragu推薦了四...

美中前景憂慮升高 新興股市跌入回檔修正區域

MSCI新興股市指數於9日再跌0.4%，收在四個月來低點，為1,066.47，與去年10月的高點相比已下跌逾10%，進入...

美商務部長：打擊大陸製汽車軟硬體的規則 下周敲定最終規則

美國商務部長雷蒙多9日表示，即將卸任的拜登政府計劃下周敲定打擊中國大陸汽車軟硬體的規則。

金價觸及四周高點 油價反彈

國際黃金價格周四（9日）上漲，觸及近四周最高，除了受到避險需求支撐，投資人也在設想美國將上任的總統川普施政將對經濟和通膨...

美一鮮為人知的通膨指標大致平穩 成聯準會官員的信心新支點

美國聯準會包括主席鮑爾在內的高層，愈來愈常把一項鮮為人知的物價指標，即「基於市場的」通膨率，當作對前景保持信心的理由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。