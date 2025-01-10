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聯準會理事：去年12月降息應是近期最後一次

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）高層今天表示，聯準會在支持進一步降息前應謹慎而為，她認為去年12月降息是目前最後一次調降利率。

法新社報導，儘管美國通貨膨脹攀升，聯準會在去年12月17、18日會議表決，以11票贊成、1票反對通過降息1碼（0.25個百分點），將主要貸款利率降至4.25%至4.50%區間。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）今天在加州表示，她曾支持再次降息，但也有可能被說服改變立場。

鮑曼說：「我支持12月的政策行動，因為依我之見，這代表著委員會在政策調整階段的最後一步。」

聯準會利率決策委員會的常任投票成員鮑曼指出：「由於降低通膨未能持續取得進展，加上經濟活動和勞動市場依然強勁，我原本可以支持在12月會議不採取行動。」

她說：「在走向更中立環境之際，我們應謹慎考慮政策利率的變化。」

較低的聯準會利率通常意味著消費者和企業的借貸成本減少，間接影響房貸到汽車貸款等所有價格。

在鮑曼發言的同時，密蘇里州堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）也表達對未來降息的謹慎態度。

他說：「我認為利率現在可能非常接近長期水準。無論如何，我支持未來逐步調整政策，並僅在數據趨勢持續改變時才做出回應。」

今年在聯準會利率決策委員會具有投票權的施密德表示：「強勁的經濟讓我們能耐心以對。」

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易員目前預測聯準會今年降息不超過兩次，每次降息1碼的機率略低於80%。

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