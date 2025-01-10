快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

美商務部長：打擊大陸製汽車軟硬體的規則 下周敲定最終規則

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部計劃下周敲定打擊中國大陸汽車軟硬體的規則。美聯社
美國商務部計劃下周敲定打擊中國大陸汽車軟硬體的規則。美聯社

美國商務部長雷蒙多9日表示，即將卸任的拜登政府計劃下周敲定打擊中國大陸汽車軟硬體的規則。

基於國安考量，商務部9月提議，禁止在美國道路行駛的連網汽車使用中國大陸軟硬體。此舉將有效禁止大陸製汽車和卡車進入美國市場。未來幾年，全球大車廠在美銷售的汽車，必須移除掉關鍵的大陸軟硬體。

雷蒙多接受路透採訪時說：「我們希望聽取業界意見。我們必須做對。我們消化了所有的意見，現在要公布出來。這真的很重要，因為我們不希望兩百萬輛中國大陸製汽車上路後才發現，我們面臨威脅。」

根據政府網站，白宮已於周二晚間核准最終規則。9月的提案對2027年之後的車型下軟體禁令，硬體禁令2029年生效。

代表通用 、豐田 、福斯 、現代等大車廠的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）10月曾要求將生效時間至少再延長一年以滿足硬體要求。

消費者技術協會（Consumer Technology Association）表示，兩者的期限都該延長兩年，本田汽車為了「進行重要的測試、驗證和更新必要合約」也這樣認為。

即將在1月20日上任總統的川普想阻止陸製汽車進口，但表示，對中國汽車製造商在美投資設廠造車，抱持開放態度。他說：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來賣車，他們必須來設廠並雇我們的勞工。」

拜登 美國

延伸閱讀

加州野火燎原 拜登：聯邦政府百分之百負擔救災費用

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

拜登對陸最後一擊！美晶片禁令傳擴及16奈米 恐傷到台積電

卡特國葬讓美國短暫團結 5位前現任總統齊致敬

相關新聞

美商務部長：打擊大陸製汽車軟硬體的規則 下周敲定最終規則

美國商務部長雷蒙多9日表示，即將卸任的拜登政府計劃下周敲定打擊中國大陸汽車軟硬體的規則。

金價觸及四周高點 油價反彈

國際黃金價格周四（9日）上漲，觸及近四周最高，除了受到避險需求支撐，投資人也在設想美國將上任的總統川普施政將對經濟和通膨...

美一鮮為人知的通膨指標大致平穩 成聯準會官員的信心新支點

美國聯準會包括主席鮑爾在內的高層，愈來愈常把一項鮮為人知的物價指標，即「基於市場的」通膨率，當作對前景保持信心的理由。

美國遊說格陵蘭稀土開發商不要賣給中國 幕後似有候任商務部長身影

據路透社，格陵蘭島最大稀土礦開發商首席執行官告訴路透社，美國和丹麥官員去年遊說他們不要將其項目出售給與中國有聯繫的公司，...

美元連三漲 英鎊續貶一度跌破1.23

美元周四（9日）連續第三個交易日走強，市場擔心川普政府上台後會徵收關稅，使得美國公債殖利率維持在較高水準。英鎊持續近日跌...

聯準會官員：利率可能一段時間按兵不動 前景不確定應放緩降息

多位美國聯準會官員證實，利率可能維持在當前水準較長時間，僅通膨明顯降溫時才會再次降息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。