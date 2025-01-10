金價觸及四周高點 油價反彈

國際黃金價格周四（9日）上漲，觸及近四周最高，除了受到避險需求支撐，投資人也在設想美國將上任的總統川普施政將對經濟和通膨產生怎樣的影響。原油價格也走高，交易員在短期供應風險和更多顯示中國大陸經濟疲軟跡象之間權衡。

紐約市場的銅和白銀期貨價格飆升，超過其他國際價格基準，因為交易員加大押注，預期川普升級全球貿易戰時，將對這些金屬徵收高額進口關稅。

紐約黃金現貨價格周四收盤上漲0.2%，報每英兩2,667.25美元。盤中最高來到2,678.45，是去年12月中旬以來最高。但由於美國部分金融市場周四休市，金價變動有限。

瑞銀集團（UBS）分析師Giovanni Staunovo表示，「避險需求為黃金提供了適度支撐，蓋過了美元走強和美債殖利率上升帶來的壓力」，「隨著川普即將就任下一任美國總統，市場的不確定性可能會持續下去」。

原油價格周四也上揚。布蘭特原油期貨上漲0.76美元或1%，結算價報每桶76.92美元。美國西德州原油上漲0.6美元或0.82%，結算價報每桶73.92美元。

原油2025年開局強勁，受惠於美國庫存繼續下降，以及伊朗供應在川普第二個任期內可能面臨風險。另外，寒冷的天氣預期將提振本月對取暖用油的需求。同時，俄羅斯海運原油出口近期大幅降至2023年8月以來最低水準。

摩根大通分析師團隊周四在報告中表示，寒冷天氣對第一季度取暖油、煤油和液化石油氣需求的提振將在每天50萬至70萬桶。Natasha Kaneva領銜的報告中指出，「冬季因素在能源需求中占了相當大的比例，從正常到極寒的轉變，對石油的供應和需求都會產生影響」。

彭博資訊分析，中國大陸通膨率進一步下降，向零靠攏，顯示北京當局政府重振需求的行動遇挫，此因素限制了油價漲幅。美元近期走強，也導致石油等以美元計價的大宗商品對一些買家的吸引力下降。

油市對於供應可能超過需求的擔憂仍然存在。許多銀行還是維持油價看跌預期，例如，渣打就將2025年布蘭特原油價格預測下調5美元，至每桶87美元，第一季預測下調7美元，至每桶82美元。

周四紐約的銀市和銅市出現與其他國際價格脫節的情況， 銅和白銀期貨價格飆升，超過其他價格基準，交易員在此加大押注，因為預期川普未來將全球貿易戰升級時，將對這些金屬徵收高額進口關稅。

紐約商品交易所（Comex）白銀期貨近月合約周四較倫敦金屬交易所（LME）價格每盎司溢價0.80美元，接近去年12月的高點；近月銅期貨也較倫敦金屬交易所同類期貨每噸溢價623美元，逼近去年席捲全球銅市的歷史性軋空行情期間的紀錄高位。