快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

擬建超級電腦AI設施 荷蘭與輝達超微就供應協商

中央社／ 阿姆斯特丹9日綜合外電報導

荷蘭政府今天表示，正與美國晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）討論針對可能的人工智慧（AI）設施供應硬體和技術知識。

路透社報導，荷蘭政府聲明指出，他們希望建構一個設施提供AI超級電腦從事研發，以作為強化歐洲數位經濟的廣泛歐盟計畫的一環。

荷蘭政府去年編列2億450萬歐元（約新台幣69億3000萬元）投資AI，並計劃運用歐洲補助金。

荷蘭經濟部長貝利亞茨（Dirk Beljaarts）表示，經過討論後，實現這項計畫的機會已經增加，但未詳述細節。

貝利亞茨在矽谷與輝達舉行會議後指出：「競爭十分激烈，全世界都在爭奪這種技術。」

他說：「經過商議後，使得建構一座荷蘭AI設施的計畫更為可行。」

美國 荷蘭

延伸閱讀

輝達開金口了！向台電要這塊地作總部

拜登對陸最後一擊！美晶片禁令傳擴及16奈米 恐傷到台積電

輝達台灣總部傳相中台電土地 緊鄰研發中心、基地面積3公頃

輝達找上聯發科合作GB10超級晶片 兩大關鍵

相關新聞

美一鮮為人知的通膨指標大致平穩 成聯準會官員的信心新支點

美國聯準會包括主席鮑爾在內的高層，愈來愈常把一項鮮為人知的物價指標，即「基於市場的」通膨率，當作對前景保持信心的理由。

美國遊說格陵蘭稀土開發商不要賣給中國 幕後似有候任商務部長身影

據路透社，格陵蘭島最大稀土礦開發商首席執行官告訴路透社，美國和丹麥官員去年遊說他們不要將其項目出售給與中國有聯繫的公司，...

美元連三漲 英鎊續貶一度跌破1.23

美元周四（9日）連續第三個交易日走強，市場擔心川普政府上台後會徵收關稅，使得美國公債殖利率維持在較高水準。英鎊持續近日跌...

聯準會官員：利率可能一段時間按兵不動 前景不確定應放緩降息

多位美國聯準會官員證實，利率可能維持在當前水準較長時間，僅通膨明顯降溫時才會再次降息。

三星能否生存／ 閃現的總統彈劾噩夢 成為企業經營絆腳石的是「政治」？

面對一連串的政治混亂，南韓最大財閥三星的領導層的腦海中閃過的是2016年對前總統朴槿惠的彈劾。因為現任會長李在鎔的噩夢由此開始。

山寨沃金包席捲Z世代 精品業用法律戰也難解的轉型危機

2024年精品業走到十字路口，一再調漲的價格讓人難以承受，加上某些品牌外包商剝削勞工，引發顧客出走潮和「平替款（平價替代品）」興起，侵蝕了精品業獲利根基。精品業品檢良莠不齊，與生活漸行漸遠，2025年精品品牌要如何重塑企業形象並找回消費者？ 2024年可能被視為大型精品品牌的轉捩點。如果結構性轉變對大多數商品產生影響，品牌將不得不重新考慮過去10年的一些管理原則。雖說精品業的目標客戶從來不是一般社會大眾，但在幾年高通膨肆虐後，精品消費力的下降的確是不爭的事實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。