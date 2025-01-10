美元連三漲 英鎊續貶一度跌破1.23

美元周四（9日）連續第三個交易日走強，市場擔心川普政府上台後會徵收關稅，使得美國公債殖利率維持在較高水準。英鎊持續近日跌勢，盤中出現2023年11月以來，首度跌破1英鎊兌1.23美元，收盤時跌幅縮小，守住關卡，報1.2308。投資人對英國財政前景的擔憂，導致英國資產面臨賣壓。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四上漲0.08%至109.179。10年美國公債殖利率周四基本上持平在4.69%。

為悼念美國前總統卡特逝世，美國股市9日休市，美國債市則是在紐約時間下午2時提前收盤。

英鎊兌美元匯價周四盤中最低下跌1%至1.2239，這是為2023年11月以來低點。測試關鍵支撐點後略為反彈，收盤守住1.23關卡。英國10年期公債殖利率一度上漲13個基點至4.92%，後來持穩在4.80%左右。

針對川普政策可能推升英國政府借貸成本，英國財政大臣面臨壓力；另外，英國央行副總裁布里登（Sarah Breeden）表示，最近的證據支持降息，但很難知道降息的速度有多快。

日圓兌美元匯價周四升值0.13%至158.14日圓兌1美元。日圓在最新數據顯示日本基本薪資創下32年來最大漲幅後上漲，提振升息預期，貨幣市場估計日本銀行（央行）將在1月24日的會議上升息11個基點。

歐元兌美元周四在劇烈波動中，下跌0.2%至1歐元兌1.0302美元。歐洲央行執委Piero Cipollone表示，過度擔憂未來可能出現的通膨衝擊，對經濟有害。

美國最新經濟數據顯示勞動力市場穩固，聯準會（Fed）去年12月會議紀錄顯示，決策者提出了新的通膨擔憂，暗示新政府的計畫可能會減緩經濟增長並增加失業率。現在投資人將留意今天的就業報告，以研判聯準會降息步調。

FX Street資深分析師Joseph Trevisani說，已經公布的大多數經濟數據都比預期的要強一些，因此如果今天公布的非農就業數據比預期的要強，那麼這將是另一個代表美國經濟並未降溫、通脹將面臨更大壓力的指標。而且，「我們還將迎來川普政府，這將改變很多的事情」。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周四表示，經濟前景的巨大不確定性，令聯準會必須謹慎推進未來的降息行動。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）說，他仍然預期會降息，但在經濟前景相當不確定的情況下，目前並不需要任何形式的降息舉措。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）認為，利率已接近經濟「既不需要限制也不需要支持」的水準。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）則表示，不應預先判斷即將上任政府的未來政策。