歐盟商會：中國外商被迫「孤立化」 帶來雙重風險

中國歐盟商會今天發布「一個世界，兩個體系」調查報告，直指外資企業在中國出現研發、資料和資訊技術系統的「孤立化」，不但導致外企失去競爭力，對中國經濟及其本地企業也帶來風險。

中國歐盟商會（EUCCC）表示，在國際地緣政治和貿易緊張局勢不斷加劇、中國產業自主政策逐步強化，以及境內境外監管風險與日俱增下，許多跨國公司把在中國市場的部分職能甚至整個運營體系與其全球業務體系剝離。

報告指出，部分歐盟商會會員為此投入大量資金，除了供應鏈、勞動力、銷售和採購職能已經本地化，研發、資料和資訊技術系統則是「孤立化」，也就是在中國自成一套體系。

儘管孤立化在某些方面可緩解外企在中國面臨的問題，但該報告也指出4個負面影響，包括：因為需要重新建立營運和生產體系，且在中國與中國以外的體系重覆操作，致使企業效率低下、成本上升；創新能力下降；遵循全球法規的風險增加；失去全球競爭力。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，部分外企在中國業務已完全孤立化，「這全然背離了正常的商業邏輯，在商業競爭中可能更容易被競爭對手取而代之，甚至喪失全球化經營能力」。

報告並強調，在諸多風險下，外企為了適應中國情況而孤立化生產的產品是否符合「中國製造」的標準，其實無法保證，但「目前外資企業除了孤立化外別無選擇」。

歐盟商會也示警，這股孤立化趨勢可能加劇「去全球化」，進而導致全球經濟和生產力的成長倒退。而且，將外資企業置於無其他選擇的孤立境地，對中國經濟及其企業也帶來了許多風險。

這些風險包括將供應鏈移出中國，目前已出現外商直接投資（FDI）流出趨勢，並可能加速，這將導致中國失去大量的就業機會和稅收。同時，一些國家已開始加強措施，保護本國企業免受中國競爭者衝擊，若中國促使外企孤立化加劇，他國「防中」趨勢也可能進一步加劇。

在2000年成立的中國歐盟商會目前擁有超過1700家會員企業。根據這份針對會員的調查報告，45%受訪企業表示，在過去兩年，中國特定標準在其產業所佔的比例不斷增加，相對則僅13%感受到需因應的國際標準在增加。

報告引述一位受訪企業表示，中國並不沿用國際公認的標準，而是透過制定自己的標準將競爭拒於門外，並描述中國的態度是「如果你想和我們做生意，就必須遵守我們的規則」。

外商被迫在中國「自成一格」的代價，還包括總部與中國分部愈來愈疏離，例如因員工在地化程度高、降低與總部人員實體交流等因素，使53%受訪企業表示總部與中國分部之間出現信任受損的趨勢；還有28%受訪企業因為把在中國的資訊技術或資料儲存系統與歐洲、世界其他地區分離，導致總部與中國業務脫鉤。

歐盟商會另提到，並非所有外企都將中國子公司孤立化。例如規模較小的企業即便覺得有需要也沒有足夠資源來進行，或是不少企業在中國已擁有完善的供應鏈，難以被其他地方取代，還有像在中國販賣消費品的外商，比較不會受到中國產業自主政策的壓力。

不過歐盟商會在調查中發現，即便前述無需孤立化的會員企業，也坦言其所在業務領域「始終存在著某個時刻被政治化的風險」。