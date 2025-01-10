通膨風險增 聯準會擬放緩降息步調

聯準會八日公布的去年十二月會議紀錄顯示，官員對於通膨以及總統當選人川普的政策可能造成的影響表達擔憂，指出不確定性會讓他們放慢降息步調。

聯準會的會議紀錄釋出鷹派訊號，美股四大指數漲跌幅介於負百分之○點九六至百分之○點二五，台股大盤昨天受到拖累，指數大跌三二六點，收在二萬三○八一點，摜破短期均線及月線支撐，失守二萬三千一百點整數關卡。就連台幣匯率也因美元指數攻高而表現弱勢，昨貶值五點七分，收在卅二點九四元兌換一美元價位，改寫近九年新低，總成交金額爆出廿點一○五億美元的巨量。

會議紀錄顯示，「與會者表示，委員會已經處於或接近合適於放慢政策寬鬆步調的時刻，許多與會者認為多種因素凸顯未來幾季對貨幣政策決定有必要採取審慎做法」。

儘管會議紀錄並未點名川普，但至少四度提到移民和貿易政策的變化可能對美國經濟的影響。川普去年贏得大選以來，表明計畫對中國大陸、墨西哥和加拿大以及其他貿易夥伴加徵激進的懲罰性關稅。

會議紀錄提到，「幾乎所有與會者都認為通膨前景的上行風險已經增加。」「作為做出這一判斷的理由，與會者引用了最近強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能產生的影響。」

聯準會決策官員上月決定降息一碼（○點二五個百分點），將基準利率調降至百分之四點二五至四點五區間。

不過，官員們對今年的降息次數預估減少至兩次，少於去年九月時預估的四次降息。去年九月以來，聯準會已將利率調降一個百分點，目前市場預估今年只會再降息一、兩次。根據芝商所集團的FedWatch指標，交易員認為聯準會在一月廿八至廿九日的會議會按兵不動。

官員也提到通膨數據、消費支出走強，以及勞動力市場和經濟前景下行風險，「一些人認為，通膨下降的進展可能暫時停滯，或指出可能停滯的風險」。紀錄摘要指出，一些官員開始把政策變化納入他們的預測，但沒有顯示有多少官員這麼做。

官員預期，美國就業市場將維持穩健，不過，勞動力市場指標值得密切關注。美國勞工統計局預定周五公布十二月非農就業報告。

在上月會議中，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克傾向維持利率不變，反對降息一碼，而最新公布的官員利率預測「點狀圖」顯示，還有三位官員也認同。