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全球公債市場 湧劇烈賣壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電

全球公債市場湧現劇烈賣壓，殖利率逼近關鍵水位，衝擊金融市場，也削弱市場降息預期。專家警告，美國10年期公債殖利率有可能升至5%。

日本10年期公債殖利率，9日一度觸及13年半新高，達1.185%。歐美公債殖利率也強彈，美國10年期公債殖利率8日升破4.7%，寫去年4月來新高。德國10年期公債殖利率，8日也攀抵逾五個月高點。9日早盤歐美公債殖利率均小幅拉回。債券殖利率和價格呈反向走勢。

美國經濟持續擴張，通膨恐讓利率維持高檔，已使全球債市備感壓力。而川普勝選，可能加徵關稅並減稅，使得全球貿易與美國周轉債務的能力增加更多不確定性。

政府背負龐大債務，引發憂慮。Laffer Tengler投資公司固定收益主管安德森說，未來兩年約有14.6兆美元的美國公債即將到期，代表有大量債務需要展延。

國際間大發新債，也使全球長天期公債殖利率升至多年高點。歐洲在年初就有大量新債發行，德國和義大利都在發債。

Fed去年9月開始降息以來，美國10年期公債殖利率不降反升，已經大漲1個百分點以上。儘管9日殖利率小幅回落，但仍盤旋高點。

美國財長葉倫說，「期限溢價」（term premium）已經開始回歸正常水準，期限溢價曾經在非常低的水準維持了一段時間，但隨經濟表現良好，已經開始上升。

債務 殖利率 美國公債

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