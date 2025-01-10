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AI浪潮 WEF估全球四成企業擬裁員

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

彭博和世界經濟論壇（WEF）報告均指出，人工智慧（AI）可能會取代人類職員，全球銀行業未來幾年將裁撤多達20萬人，WEF也說有四成企業有意縮編。

彭博9日公布的調查顯示，受訪的資訊長和技術長平均估計，未來三到五年將裁減3%淨人力。

報告作者說，銀行的前中後台和營運單位可能風險最高。

機器人管理客戶，將改變客戶服務，客戶身分驗證程序也容易受到影響。任何制式、重複性的工作都有風險，但AI不會完全取代這些員工，而是會造成勞動力轉型。

93名受訪者中，有近四分之一估計，總人力減幅將更大，在5%到10%之間。報告調查對象包括花旗、摩根大通等。

報告指出，這會在銀行業帶來深遠變化、推升盈餘。AI可提高生產力，銀行的稅前獲利在2027年，可能會增加12%到17%，合併獲利最多將增1,800億美元。

WEF 8日發表的「未來就業報告」也說，鑒於AI能將特定工作自動化，41%雇主打算裁員。

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