核能業衝刺研發「微反應爐」

核能公司正競相研發尺寸只有航運貨櫃大小的「微反應爐」，以取代目前廣泛用於資料中心、離岸油田等所有地方的柴油和天然氣發電機，成為能與電池匹敵的零碳能源來源。

英國金融時報（FT）報導，隨著各國政府和科技大廠拚命尋找乾淨的電力來源，以實現其氣候承諾，核能產業正在重新復甦。研發發電容量最高約300百萬瓦（MW）的小型模組化核反應爐（SMR）的計畫，已有數十個正在進行。

但微反應爐的發電容量則比SMR要小，最高只有20MW，不過也足夠供應約2萬戶家庭電力，操作起來可能像是一顆大型電池，沒有控制室、也不需要工人駐守。這些反應爐只需運到設置地點、接上開關就能運轉多年，然後再送回給製造商補充燃料。

西屋電氣（Westinghouse）的eVinci微反應爐計畫主管波爾表示：「這個構想起初是為了那些難以減碳的地方，尤其是仰賴昂貴可運輸柴油的偏遠地區。但各界對此的興趣真的很高，我們相信這將成為一個大幅成長的領域。」

西屋的eVinci是第一個完成實驗計畫工程研究的微反應爐，其遠端控制系統去年12月也獲得美國核能監管機關批准，西屋近期也和英國新創公司Core Power簽約合作開發海上核電廠，預計最快2029年可望在美國取得營運執照。

波爾表示，eVinci反應爐的兩個目標市場，是資料中心和油氣業；讓多個微反應爐一起供應資料中心電力，將比只靠單一能源來源更具能源韌性。

其他在微反應爐界已建立領導地位的公司，包括為美國海軍潛艇和飛機打造核反應爐的上市公司BWX Technologies，以及去年9月向亞馬遜等投資人籌資到5億美元的未上市公司X-energy。

但如何安全地建造、輸送和運轉微反應爐仍是問題。監管機關必須針對微反應爐是否可遠端操作和如何防範網路攻擊，制定規則。也需要訂定有關如何輸送的規定，尤其是在跨越邊境方面，以及是否該在工廠點燃反應爐。鑒於其尺寸較小，微反應爐也容易成為竊取核燃料的目標。