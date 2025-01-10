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LG新能源去年第4季意外虧損

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

電動車需求降溫，使南韓電動車電池大廠LG新能源（LGES）上季意外出現虧損，股價應聲走低，9日收盤大跌4%。

LG新能源9日表示，去年第4季初估營業虧損2,255億韓元（1.54億美元），遠低於分析師預期的營業利益164億韓元。銷售額也較去年同期跌落19%，至6.45兆韓元。

全年而言，該公司估計營益將大減73%至5,754億韓元，銷售額也將滑落24%至25.62兆韓元。

電動車需求放緩是主因。LG新能源的主要客戶通用汽車（GM），幾個月前宣布要縮減電動車生產目標，近來更中止旗下Cruise自駕車業務。歐洲汽車業者也正與疲弱的買氣奮戰。

南韓券商分析師指出，美國車廠似乎正在調整電動車產能，大砍電動車電池訂單，通用的電池需求更是低於預期。

另外，電動車電池組嚴重產能過剩，導致去年價格重挫兩成。業者相繼祭出極低價格來擊退競爭，並爭取市占。中國同業來勢洶洶，去年第3季LG的電動車電池市占為11.2%，而陸企寧德時代與比亞迪共占約52%。

為度過低潮，LG新能源打算把全球電池廠的產能，部分轉為生產儲能系統，LG新能源在北美有三間電池廠。

分析師 南韓 電動

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