聽新聞
0:00 / 0:00
LG新能源去年第4季意外虧損
電動車需求降溫，使南韓電動車電池大廠LG新能源（LGES）上季意外出現虧損，股價應聲走低，9日收盤大跌4%。
LG新能源9日表示，去年第4季初估營業虧損2,255億韓元（1.54億美元），遠低於分析師預期的營業利益164億韓元。銷售額也較去年同期跌落19%，至6.45兆韓元。
全年而言，該公司估計營益將大減73%至5,754億韓元，銷售額也將滑落24%至25.62兆韓元。
電動車需求放緩是主因。LG新能源的主要客戶通用汽車（GM），幾個月前宣布要縮減電動車生產目標，近來更中止旗下Cruise自駕車業務。歐洲汽車業者也正與疲弱的買氣奮戰。
南韓券商分析師指出，美國車廠似乎正在調整電動車產能，大砍電動車電池訂單，通用的電池需求更是低於預期。
另外，電動車電池組嚴重產能過剩，導致去年價格重挫兩成。業者相繼祭出極低價格來擊退競爭，並爭取市占。中國同業來勢洶洶，去年第3季LG的電動車電池市占為11.2%，而陸企寧德時代與比亞迪共占約52%。
為度過低潮，LG新能源打算把全球電池廠的產能，部分轉為生產儲能系統，LG新能源在北美有三間電池廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言