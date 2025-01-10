現代攻電動車 砸167億美元

南韓現代汽車集團預計今年在本國市場，投入創紀錄的24.3兆韓元（167億美元），以加速朝電動車轉型，並因應川普回鍋白宮可能加徵關稅、以及國內政治動盪導致買氣滑落等種種挑戰。

英國金融時報（FT）報導，現代9日表示，今年投資額將比去年增加19%，在這24.3兆韓元中，11.5兆韓元將用於研發電氣化產品與聯網車，12兆韓元將投入升級電動車工廠，其餘將用在加速研發自動駕駛科技。

現代表示，隨著不確定性日增，將於今年在南韓投入當地歷來最大規模的資金，原因是持續穩定投資，是克服危機與確保未來成長引擎的不二法門。

現代汽車會長鄭義宣上周示警，外部風險正日益增強，包括美國候任總統川普可能最快在本月，對所有進口貨品全面加徵10%關稅。此外，南韓總統尹錫悅先前實施戒嚴令所引爆的政治亂象，拖累南韓的消費信心，導致民眾對購買昂貴物品縮手。

受到歐美市場競爭加劇的影響，現代去年未能達成銷售目標，而該集團2025的目標設定在銷量成長2%至740萬輛。

全北汽車融合技術研究所所長（JIAT）李恆九（音譯）：「他們（現代）今年將難以在歐洲與開發中國家與低成本的中國大陸對手競爭」，「若是國內的銷量無法抵銷海外買氣下滑，其利潤可能進一步受到影響。」

現代汽車去年啟用造價76億美元的美國喬治亞州工廠，用於生產Ioniq電動車，使該集團的電動車符合拜登政府通膨削減法（IRA）的補助資格。然而，外界已日益懷疑川普可能撤銷IRA。

儘管不確定性正在升溫，現代計劃在2030年前於全球投資900億美元，以擴大電動車與油電車產品陣容。為了因應川普的新貿易政策，現代也已任命穆諾茲（Jose Munoz）出任執行長，成為集團首位外國領導人。

另外，豪華車廠勞斯萊斯8日表示，預計投資逾3億英鎊（近3.7億美元），擴建在英格蘭南部的古德伍德工廠，以滿足超級富豪對高度客製化車輛的需求。該公司說，這將是古德伍德工廠啟用這22年來，所進行的最大筆投資，而此舉有望提振英國執政黨工黨的聲勢。

受產品改款影響，勞斯萊斯2024年銷量年減5%至5,712輛；在去年，北美洲為該公司最大的市場。