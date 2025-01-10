亞幣貶 輸入性通膨疑慮再起

去年11月川普勝選美國總統以來，國際美元匯率指數已大幅升值逾5%，使多種亞洲貨幣對美元匯率貶到多年來低點，人民幣、日圓、印度盧比及韓元近周來貶幅最重；貨幣貶值雖有利出口，但也令各國央行擔憂輸入性通膨再起，無法迅速降低利率，使得亞洲央行提振國內經濟的工作會更加複雜。

美元強勢一部分是因為川普主張的擴大減稅、提高關稅及遣返移民等政策，都具有通膨性。聯準會（Fed）去年12月會議上已將今年的預估降息幅度縮小。Fed重新評估政策展望，導致美國與亞洲國家的殖利率差距擴大，亞幣於是大幅走貶，也使亞洲央行承受的通膨壓力加重。

人民幣本周對美元一度貶到7.3361，為16個月來低點。這雖有利於中國出口，並使通縮壓力減弱，但卻將限制人行降息空間。花旗財富部門亞太區投資策略主管彭程表示，中國當局應增發長期公債，以擴大財政支出，而非降息。花旗並指出，人民幣若大幅貶值，將傷害南韓、台灣及其他東南亞競爭對手。

日圓近來也貶到1美元兌158日圓左右，是去年7月來低點，但這對日本經濟未必不利，因為輸入性通膨升高，將有助於日本銀行（央行）達成2%通膨目標；而日銀的挑戰，則在於如何確保工資及物價上升速度不致令日銀不安。如果通膨失控，將促使日銀升息，以支撐日圓及緩和通膨。

南韓央行最近曾干預匯市，支撐韓元，也使南韓去年12月的外匯存底餘額降到五年來低點。央行目前仍聚焦於刺激經濟成長，表示匯率雖然動盪，但經濟成長的下行壓力已經加重，加上又發生政治風暴，因此央行仍將維持寬鬆貨幣政策。

印度盧比兌美元8日一度貶到85.935盧比，再寫新低，主因外資大舉拋售盧比。印度經濟成長已告減緩，去年7-9月僅年增5.4%，是2022年底以來最弱的一季，但通膨也逼近央行目標區間的上限。央行去年12月決定維持利率不變；然而央行一旦決定降息來刺激經濟，可能會導致資金大量外逃及盧比續貶，因而陷入兩難。