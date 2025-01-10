英國資產市場三空 英鎊重挫 匯價探一年低點

川普2.0關稅來勢洶洶，加上通膨復熾和財政赤字惡化的顧慮揮之不去，已在全球資產市場掀起波瀾，尤其是英國資產壓力急速升高。英國公債市場9日賣壓加劇，基準債券殖利率攀抵金融海嘯以來最高水準，英鎊兌美元匯價摔落逾一年低點，進一步威脅工黨政府的財政計畫前景。

英國10年期公債價格9日早盤連續第四天下跌，與價格呈反向關係的殖利率9日一度竄升12個基點至4.93%，升抵2008年金融海嘯以來最高水準，稍後拉回至4.84%。同時，英鎊遭賣壓沖刷而下，對美元急貶多達1%，觸及1.2239美元，是2023年來11月來最弱價位。

倫敦股市大盤富時100指數9日雖與其他歐洲主要市場同步走高，但聚焦英國本土企業的指標富時250指數，盤中一度大跌1%，之後跌幅緩步收斂。

美國總統當選人川普近日頻頻揚言將提高關稅，市場憂心川普政策重燃通膨、導致利率盤旋在高檔更久，使全球債市一蹶不振，英國資產首當其衝，跌勢之猛，令人聯想起2022年英國前首相特拉斯（Liz Truss）迷你預算爭議引爆的那波賣壓。

英國政府債台愈築愈高，如今再度成為市場關切焦點。一位前央行官員甚至認為，現況可與1976年迫使英國尋求國際貨幣基金（IMF）紓困的那波債務危機相提並論。

M&G投資公司基金經理人Eva Sun-Wai受訪時表示，公債殖利率遽升，英鎊又重貶，「很可能是資本外逃的訊號，最令人擔心的是，投資人對於把資產放在英國或已失去信心」。

若長期公債殖利率升個不停，可能迫使英國政府訴諸財政撙節政策，藉此宣示削減債負的決心，以安撫市場。投資人擔心政府大量舉債，也憂慮經濟面臨停滯性通膨（成長疲軟且通膨頑強），已導致英國借貸成本急遽上升。RBC BlueBay資產管理公司投資長道丁說，英國經濟正陷入停滯性通膨。

近來一連串數據凸顯美國經濟相對強勢，美元再度走強，也打擊英鎊。美國10日（周五）出爐的非農就業報告若顯示勞動市場強得出人意料，英國公債市場可能賣壓再起。