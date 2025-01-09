現代汽車2025年擬投資南韓5500億元 推動AI相關研發
韓國現代汽車集團今天指出，集團今年將在國內投資創紀錄的24兆3000億韓元（約新台幣5500億元），來推動電動車和人工智慧（AI）的研發，以因應地緣政治挑戰與不確定性。
現代汽車集團的聲明寫道，這項24兆3000億韓元的投資計畫比去年20兆4000億韓元增加超過19%。
聲明提到：「決定今年向韓國進行最大規模投資，這是因為相信在日益不確定的環境中，持續穩定投資對於克服危機、確保未來成長動力至關重要。」
現代汽車集團表示，規劃要投資的24兆3000億韓元，其中11兆5000億韓元將用於下一代產品以及氫動力技術和電氣化的相關研發。
現代汽車集團還說，其中12兆韓元用於常規投資，目標是擴大電動車產量和開發新車款，還有8000億韓元用於戰略投資，包括自動駕駛以及人工智慧。
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