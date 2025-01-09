日本電動車市場：比亞迪首度超過豐田

日本汽車銷售公司的業界團體9日公布2024年日本國內純電動汽車（EV）銷量，日產汽車以3萬749輛位居首位，但年減44%，值得注意的是，比亞迪（BYD）在日本市場銷量年增54%，達到2,223輛，首次超過了豐田（2,038輛，年減30%）。

日經中文網報導，以汽車銷售公司的業界團體9日發布日本國內銷量為基礎進行了統計。2024年純電動乘用車的日本國內銷量（包括輕型汽車，不包括貨車等）比前年減少33%，降至5萬9,736輛，時隔4年再次出現衰退。

純電動汽車的銷售比例也跌破2%，在主要發達國家中墊底。雖然世界對純電動汽車的需求正在放緩，但仍在增長，日本純電動汽車銷售的低迷顯得突出。

日產汽車占日本國內電動車銷量40%，該公司電動車銷量跌至2021年以來的最低水平。主力的輕型車SAKURA銷量減少38%，降至2萬2,926輛，另一款電動車LEAF也減少48%，該車自2010年推出新車型以來僅進行一次全面改款（2017年），因此消費者正在遠離。

其他日本車企的純電動汽車也萎靡不振。從豐田來看，首款量產純電動汽車bZ4X銷量僅增加10%，為1,012輛。該車型價格為550萬日圓起，相對偏高，因此價格適中的混合動力車（HV）正在增長。本田截至2024年夏季已停止生產註冊車中唯一的「本田e」電動車。

比亞迪2023年進入日本，2024年在日純電動汽車銷量達到2,223輛，創出新高。雖然還不及領先的日產和三菱汽車，但達到排在進口純電動汽車首位的美國特斯拉的40%左右，存在感正在提高。拉動增長的是2024年發售的轎車「海豹」。這是與特斯拉Model 3競爭的車型。

比亞迪負責人表示，進店顧客增加，現有車型也有所增加。比亞迪將小型純電動汽車「海豚」限量版定為299萬日元起這一適中的價位，這也取得了效果。

2022年重新進入日本市場的韓國現代汽車的電動車銷量增長24%，達到607輛。2024年接連推出了主力車型IONIQ 5的改進版和IONIQ5N等新車。2025年春季將推出低價的小型純電動汽車，在日本加強攻勢。

美國特斯拉在日本銷量增長3%，達到5,600輛，時隔2年再次增加。除了2023年9月升級的主力車型Model 3等降價30萬日圓外，推出零利率貸款購車優惠，避免在日本銷量低於前年的情況。該公司也有可能最早在2025年發售Model Y的改款版。

2025年本田等日本車企也計畫推出新款純電動汽車。但是，圍繞純電動汽車的購車補貼，日本經濟產業省2025年度預算的概算要求額僅為1,000億日圓，比前年減少。如果補貼減少，有可能加劇純電動汽車銷售的下滑。