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Uniqlo母公司上季營收創新高 日本和歐美市場成長強勁

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Uniqlo母公司迅銷9日公布，上季日本和歐美市場業績成長強勁，抵消中國市場的低迷表現。圖／路透
Uniqlo母公司迅銷9日公布，上季日本和歐美市場業績成長強勁，抵消中國市場的低迷表現。圖／路透

優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）9日公布的財報顯示，上季的營收和獲利均強勢成長，因為日本、北美與歐洲市場表現強勁，彌補了中國大陸持續低迷的需求。

該公司到去年11月為止的上一季，營業利益為1,576億日圓（9億9,684萬美元），較前年同期增長7.4%，銷售額則創8,952億日圓的歷史新高，大致符合分析師的預期。

此外，迅銷維持全年展望不變。該公司去年10月表示，北美、歐洲以及亞太等地區銷售預估將繼續成長，帶動年度營業利益成長5.8%，達到5,300億日圓，連續第四年改寫歷史紀錄。

迅銷9日表示，日本去年12月天候寒冷，提高了市場對保暖衣物的需求，加上品牌辨識度提高，推升了上季海外的銷售；但10、11月不尋常的溫暖氣溫，導致中國大陸的銷售僅僅持平。日本和中國大陸目前仍是該公司主要的營收來源。

為成為世界第一服裝品牌，該公司積極擴張北美和歐洲市場，而這兩個市場上季的表現也相當亮眼。在美國南部，Uniqlo去年10月一個月就在德州新開了五家分店。

至於中國大陸市場，由於上季的銷售及獲利皆持續衰退，該公司正在關閉表現不佳的分店，並重新翻修更大、地段更好的店面，以帶動銷售。

品牌 日本

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