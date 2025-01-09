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馬來西亞綠色科技新創競賽 台業者智慧城市提解方

中央社／ 吉隆坡9日專電
台灣新創業者參與馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，圖為參賽的台灣新創業者等人合影。圖／中央社
台灣新創業者參與馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，圖為參賽的台灣新創業者等人合影。圖／中央社

馬來西亞今天舉行綠色科技新創競賽，台灣業者首度對大馬城市綠色需求提出解決方案，盼透過台灣新創能量，結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。

經濟部中小及新創企業署為搭橋台灣新創進軍海外契機，今年首度進行跨國城市組競賽，邀請大馬雪蘭莪（Selangor）州政府針對綠色需求出題，由台灣新創隊伍提出解決方案，諸如使用物聯網感測器在雲端數位化廢棄物管理環境數據、智慧建築安裝溫室氣體排放感測器解決不必要的功耗。

為製造業數位轉型提供創新能源解決方案的新創業者郭翰（Han Kuo）今天受訪表示，大馬對新創扶持屬於一條龍模式，諸如從前端的搖籃基金到後端的資金挹注，台灣除政府政策外，民間力量參與能量相當多元，由於大馬積極推動淨零碳排目標，台灣新創業者應把物聯網（IoT）、能源分析經驗帶到馬來西亞。

新創業者王敦平（Frank Wang）指出，新創要能與趨勢脈動結合，才能迅速做出回應與改革，台灣新創產業發展相當成熟，特別是ESG永續發展的有關議題，台灣新創業者能扣緊解決方案，協助大廠技術轉型，發揮新創產業的關鍵角色。

他認為，大馬新創產業趨勢發展方興未艾，各州政府對新創公司相當友善，也協助資金籌措，但馬來西亞對物聯網布局能力相對不足，台灣能從中協助交流達雙贏。

根據智慧節能新創業者胡文憶（Serene Ho）分析，大馬新創多偏向零售業，但台灣新創產業已進一步與科技業趨勢結合，台灣強項在「人工智慧物聯網」（AIoT）的領先技術，但大馬當地對物聯網的發展仍在起步階段，相信台灣新創的發展經驗能與馬來西亞深度交流。

另外，新創業者陳弘益（Hungyi Chen）以美中貿易戰為例，說明東協國家已成為海外企業布局重鎮。他說，大馬目前積極推動綠色科技，台灣既有的綠色科技經驗能為大馬創造新商機，不論是物聯網或人工智慧領域，台灣能把高科技的新創產業能量在馬來西亞開枝散葉。

綠色科技新創競賽執行單位代表李鎮宇（Lee ChenYu）表示，這次包括在台灣進行的企業組賽事，以及海外城市組賽事，把台灣新創企業的創新科技解決方案與國際城市面臨的挑戰結合，為全球綠色與減碳努力做出貢獻。今年通過複賽的新創業者於決賽前夕必須履行實地驗證（PoC）義務，前往雪蘭莪州驗證提出的解方與蒐集相關數據，佐證符合預期效益。

馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，台灣新創業首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，期盼結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。圖為台灣新創業者與大馬評審委員合影。圖／中央社
馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，台灣新創業首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，期盼結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。圖為台灣新創業者與大馬評審委員合影。圖／中央社

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