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英鎊匯價創逾一年新低 華爾街股巿疲軟亞股多收跌

中央社／ 香港9日綜合外電報導
美國總統當選人川普即將重返白宮，投資人對通膨展望和美國利率走勢日益憂心，亞洲股巿今天在華爾街股巿表現疲軟下，收盤大多下跌。圖／AI生成
美國總統當選人川普即將重返白宮，投資人對通膨展望和美國利率走勢日益憂心，亞洲股巿今天在華爾街股巿表現疲軟下，收盤大多下跌。圖／AI生成

美國總統當選人川普即將重返白宮，投資人對通膨展望和美國利率走勢日益憂心，亞洲股巿今天在華爾街股巿表現疲軟下，收盤大多下跌。

川普據報考慮宣布國家經濟緊急狀態，以就針對所有進口商品徵收關稅提供法律依據，這項消息為股巿增添不確定感。

法新社報導，儘管去年最後3個月北京當局公布一整套激勵措施，數據顯示，中國消費性通膨幾乎沒有上漲，這也導致投資情緒籠罩陰霾。

與此同時，英國經濟情勢堪憂，英鎊匯價來到逾一年新低。

美國聯邦準備理事會（Fed）去年12月轉趨鷹派，以通膨棘手和就業巿場堅挺依舊為由，暗示未來12個月將放緩降息步伐。今年開年後股巿表現乏善可陳。

川普減稅、規管移民、提高關稅等計畫引發疑慮，同樣示警通膨之火恐就此點燃。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出：「考量過去一個月多場高層會議和政策公報，似可肯定2025年中國將以更積極財政政策支撐巿場，並且繼續寬鬆貨幣政策。」

日股基準日經指數今天收跌0.9%，來到39605.09點。港股恆生指數收跌0.2%，來到19240.89點。上證指數收跌0.6%，來到3211.39點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市收跌；首爾和馬尼拉股巿收漲。

亞股 川普 恆生指數 港股 華爾街 通膨

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