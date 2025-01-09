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荷蘭也來找！荷蘭政府與暉達談妥AI設施協議 強化數位經濟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
荷蘭政府與輝達談成協議，要在荷蘭當地建立人工智慧（AI）設施。圖／路透
荷蘭政府與輝達談成協議，要在荷蘭當地建立人工智慧（AI）設施。圖／路透

荷蘭政府9日表示，已與輝達（Nvidia）達成協議，將由該公司提供硬體與技術知識，在荷蘭當地建立人工智慧（AI）設施。政府也正在與超微（AMD）進行類似談判。

路透報導，阿姆斯特丹當局的目標是，興建一處由AI超級電腦來為研發做出貢獻的設施，作為歐盟強化數位經濟計畫的一環。

當局去年備妥2.045億歐元（2.1億美元）AI投資資金，同時也打算運用歐盟當局的補助。

荷蘭經濟部長貝亞茨（Dirk Beljaarts）說，與輝達談成的協議，大幅提高實現AI計畫的機率，但他並未提供相關細節。他在矽谷與輝達會面後表示：「競爭十分激烈，全世界都在競逐AI科技。」「這項協議為建設荷蘭AI設施邁出一大步。」

歐盟 荷蘭 輝達

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