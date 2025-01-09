快訊

金主愛接班動搖？金與正牽2小孩現身 專家：有望繼承金正恩

陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光

麻疹初期症狀類似感冒 一張圖看何時出疹與病程時序

日本「晶片國家隊」Rapidus拉攏博通 傳6月將提供2奈米晶片樣本

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本媒體報導，日本「晶片國家隊」Rapidus最快6月將提供2奈米晶片樣本給博通，以拉攏博通為其主要客戶。圖／路透
日本媒體報導，日本「晶片國家隊」Rapidus最快6月將提供2奈米晶片樣本給博通，以拉攏博通為其主要客戶。圖／路透

日媒報導，日本政府大力扶植的「晶片國家隊」Rapidus，傳正試圖拉攏美國晶片大廠博通（Broadcom）為其主要客戶，計劃最快6月提供其2奈米晶片樣本給博通進行測試。

據日媒引述匿名消息人士報導，Rapidus計劃4月開始生產其2奈米晶片樣本，並力拼2027年開始量產。為了讓公司能夠永續經營和轉虧為盈，Rapidus需盡速將試作品出貨給客戶進行測試。

博通為全球半導體業第五大公司，是一家專注於研發的無廠半導體公司（Fabless），其客戶包括Google、Meta等科技大廠。透過與博通合作，Rapidus將能提供晶片給博通的這些客戶公司。

一旦博通確認Rapidus 2奈米晶片樣品的效能後，博通將會把其設計的晶片外包給Rapidus生產。

台積電也將從今年開始量產2奈米晶片。但業界觀察家表示，由於產能有限，台積電將優先履行與大客戶之間的合約，這將創造機會給Rapidus等對手，搶占那些未被滿足的需求。

半導體 台積電 奈米 日本

延伸閱讀

聯發科與輝達合推個人超級電腦晶片 為進軍AI PC市場鋪路

晶片戰爭作者米勒：AI發展牽動台灣半導體和國際地位

輝達合作聯發科…還有續集

輝達AI晶片 超越摩爾定律 主張現有三個人工智慧擴展定律

相關新聞

《絕命毒師》主角房子宣布1.3億元出售！屋主受不了「狂被丟披薩」

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）是許多人心中的「一生必看神劇」，而美國新墨西哥州一棟住宅是劇中的名場景，經常...

日本「晶片國家隊」Rapidus拉攏博通 傳6月將提供2奈米晶片樣本

日媒報導，日本政府大力扶植的「晶片國家隊」Rapidus，傳正試圖拉攏美國晶片大廠博通（Broadcom）為其主要客戶，...

疫情間裁員逾3萬 漢莎航空集團2025年增聘1萬人

德國漢莎航空集團（Lufthansa）今天表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全球航空交通持續復甦，...

科技股、汽車製造商股價下挫 拖累日股收低

聯準會（Fed）最新公布的會議紀要顯示未來將放慢降息速度，引發外界擔憂美國將維持利率在高檔更久；同時，科技股與汽車製造商...

熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面，比先前宣布的50家還多，這是梅西百貨未來3年收掉約150家業...

馬來西亞經濟部長：計劃5到10年內在地生產GPU

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）周四表示，馬來西亞計劃在未來五到10年內在地生產圖形處理器（GPU）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。