日本「晶片國家隊」Rapidus拉攏博通 傳6月將提供2奈米晶片樣本

日媒報導，日本政府大力扶植的「晶片國家隊」Rapidus，傳正試圖拉攏美國晶片大廠博通（Broadcom）為其主要客戶，計劃最快6月提供其2奈米晶片樣本給博通進行測試。

據日媒引述匿名消息人士報導，Rapidus計劃4月開始生產其2奈米晶片樣本，並力拼2027年開始量產。為了讓公司能夠永續經營和轉虧為盈，Rapidus需盡速將試作品出貨給客戶進行測試。

博通為全球半導體業第五大公司，是一家專注於研發的無廠半導體公司（Fabless），其客戶包括Google、Meta等科技大廠。透過與博通合作，Rapidus將能提供晶片給博通的這些客戶公司。

一旦博通確認Rapidus 2奈米晶片樣品的效能後，博通將會把其設計的晶片外包給Rapidus生產。

台積電也將從今年開始量產2奈米晶片。但業界觀察家表示，由於產能有限，台積電將優先履行與大客戶之間的合約，這將創造機會給Rapidus等對手，搶占那些未被滿足的需求。