快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面。 美聯社
美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面。 美聯社

美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面，比先前宣布的50家還多，這是梅西百貨未來3年收掉約150家業績不佳門市計畫的一環，以重振其搖搖欲墜的業務。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，梅西百貨（Macy's Inc.）執行長斯普林（Tony Spring）去年底在財報電話會議中透露，「我們現在預期在本財政年度結束前將關閉約65個據點。依照我們以往的慣例，這些店面將在假期過後歇業。」

梅西百貨並非唯一關閉實體店面的業者。在百貨公司業者掙扎求生、前往購物中心的消費者減少、更多美國人選擇線上購物之際，零售業者紛紛加速收掉門市。

美國零售業者宣布，截至2024年11月底，有超過7100家店面關閉。根據研調機構Coresight Research最近的數據，這比去年同期增加了69%。報告發現，今年迄今已有45家零售業者聲請破產保護，而2023一整年則有25家。

同時，梅西百貨把經營成功押寶在其他品牌上，包括旗下的高檔百貨公司布魯明岱爾（Bloomingdale's）與高檔連鎖美妝店Bluemercury。梅西百貨表示，計劃在未來3年開設15家布魯明岱爾店面與30家Bluemercury門市，同時將翻新現有的約30家Bluemercury店面。

美國

延伸閱讀

手做點心40多年 香港西環老茶樓「叁去壹」悄悄熄燈

登台才半年！日本「福吉漢堡排」悄熄燈 網真實評論曝光

東洋第一製材所嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」共享空間暫熄燈

新竹人哭哭！老字號名店「新大同餐飲店」將熄燈　最後營業日曝光：沒有明年見

相關新聞

《絕命毒師》主角房子宣布1.3億元出售！屋主受不了「狂被丟披薩」

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）是許多人心中的「一生必看神劇」，而美國新墨西哥州一棟住宅是劇中的名場景，經常...

熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

美國梅西百貨公司表示，在2025年1月底前將關閉65家店面，比先前宣布的50家還多，這是梅西百貨未來3年收掉約150家業...

馬來西亞經濟部長：計劃5到10年內在地生產GPU

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）周四表示，馬來西亞計劃在未來五到10年內在地生產圖形處理器（GPU）。

台積亞利桑那廠產能提升 傳增加生產蘋果S9晶片和AMD處理器

根據獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）的報導，台積電位於亞利桑那州的Fab 21晶圓廠正逐步提高產量，而且近...

SK集團董事長跟黃仁勳見面談AI合作 SK海力士股價大漲

SK集團董事長崔泰源周三會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，探討雙方深化人工智慧（AI）硬體領域的合作方向。

TikTok提辭呈宣洩不滿成潮流 一時痛快或未來惡夢？

有人安靜離職（quiet quitting），也有人選擇完全相反的方法，在社群「敲鑼打鼓」。歐美TikTok流行一種特別的離職法Quit-Tok，向廣大網友公開辭職的原因或者記錄被裁員的過程。 金融時報報導，去年4月海茵斯突然收到線上會議邀約，有不祥的預感，她打開手機錄下與主管對話的過程。主管說，因為公司業績成長停滯，決定刪除部分職位，包括她。海茵斯突被告知被裁員，痛哭不止。事後她將整段影片上傳TikTok，一夕爆紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。