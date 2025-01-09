《絕命毒師》主角房子宣布1.3億元出售！屋主受不了「狂被丟披薩」

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）是許多人心中的「一生必看神劇」，而美國新墨西哥州一棟住宅是劇中的名場景，經常吸引大批影迷朝聖，讓屋主不堪其擾，近日宣布出售，開價近400萬美元（約新台幣1.3億元）。

美國新墨西哥州阿布奎基市一棟住處，是美劇《絕命毒師》主角懷特（Walter White）的家，影集播畢後，吸引大批影迷朝聖，甚至有影迷會模仿劇中行為，丟披薩到屋頂，還有人會闖入庭院，跑到泳池戲水，讓屋主苦不堪言，只好架設金屬柵欄並安裝攝影機。

屋主帕迪拉（Joanne Padilla）一家自1973年起便居住於此，隨著屋主雙親過世，帕迪拉近日決定將這棟房子出售。該房產有4間臥室和2間浴室，庭院有泳池，坪數約53坪，開價399.5萬美元。但有專家估計該房產的實際市值約只有34萬美元（約新台幣1120萬）。

現年63歲的帕迪拉接受紐約時報採訪時說，4年前搬回來，已不再有從小長大時所感受的氛圍，它成為一個標誌，但對他們來說已沒有任何意義，稱對這棟房子最好的回憶之一就是10來歲時，放學返家都會去庭院泳池游泳。

《絕命毒師》劇情描述高中化學老師懷特罹患肺癌末期，被迫踏上製毒、販毒的不歸路，該劇在2008年1月開播，2013年9月完播以來獲獎無數，被認為是有史以來最偉大的電視劇之一。

屋主透露，自影集播出後，就常有狂熱的影迷前來朝聖，一天甚至會有高達數百輛車經過，甚至還會學懷特在第三季中的行為，將披薩扔到屋頂上，因此2017年起就在屋子周圍架設金屬柵欄和安裝攝影機。

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