馬來西亞經濟部長：計劃5到10年內在地生產GPU
馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）周四表示，馬來西亞計劃在未來五到10年內在地生產圖形處理器（GPU）。
拉菲茲在一場論壇上說：「如果我們能夠實現半導體下游的潛力，而不僅僅停留在後端製程，我們希望未來五到十年內可以開始生產由馬來西亞製造的GPU與晶片。」
馬來西亞占全球測試和封裝13%，在半導體產業扮演重要角色。近年來，馬來西亞已吸引英特爾（Intel）和英飛凌（Infineon）在內的領導廠商規模數十億美元的投資。
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