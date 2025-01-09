馬來西亞經濟部長：計劃5到10年內在地生產GPU

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）周四表示，馬來西亞計劃在未來五到10年內在地生產圖形處理器（GPU）。

拉菲茲在一場論壇上說：「如果我們能夠實現半導體下游的潛力，而不僅僅停留在後端製程，我們希望未來五到十年內可以開始生產由馬來西亞製造的GPU與晶片。」

馬來西亞占全球測試和封裝13%，在半導體產業扮演重要角色。近年來，馬來西亞已吸引英特爾（Intel）和英飛凌（Infineon）在內的領導廠商規模數十億美元的投資。