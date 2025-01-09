台積亞利桑那廠產能提升 傳增加生產蘋果S9晶片和AMD處理器

根據獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）的報導，台積電位於亞利桑那州的Fab 21晶圓廠正逐步提高產量，而且近期已開始生產一些供客戶製造PC的超微（AMD）Ryzen 9000系列處理器，以及用於蘋果智慧手表的S9系統級封裝（SiP）一些零組件。

科技媒體Tom's Hardware引述高燦鳴的報導指出，如果消息準確，那麼台積電的Fab 21目前正生產至少三種晶片：用於iPhone 15、15 Plus的A16仿生統單晶片、用於蘋果手表的S9 SiP中的至少一種IC，以及AMD的Ryzen 9000系列的其中一種CPU。這些處理器都是採用台積電4奈米級N4和N4P製程。

高燦鳴在去年10月，曾揭露台積電接到AMD代號為「Grand Rapids」的Ryzen 9000系列晶片訂單，現在最新的消息是，這款CPU已經投入生產。Tom's Hardware的報導分析，「Grand Rapids」並非是以前聽過的代號，因此AMD完全有可能採用一種具有特定應用功能、以前外界所不知的晶片來測試台積電的Fab 21廠。

台積電Fab 21廠的一期預定今年上半年正式展開營運，而高燦鳴的報導指出，該廠的產能正在提升，目前1A階段的所有工具均已安裝完成，月產約1萬片晶圓，產能由上述三種產品分配，而據傳輝達（Nivida）的晶片也在排隊等候中；至於1B階段則即將完成，若完成後將使Fab 21廠一期的總產能提升至每月2.4萬片。

高燦鳴還指出，事實顯示Fab 21依然人手不足，他引述知情人士說法報導，台積電在本周徵求台灣員工申請亞利桑那州的數百個職位，包括與晶圓廠運作和設備安裝相關的職位。雖然台積電亞利桑那廠的目標是優先考慮美國本土聘僱，但最新行動反映為新工廠安設員工面臨挑戰。儘管在亞利桑那廠，本土聘僱數是超越台籍員工數，但從台灣本公司內部徵求數百名員工，凸顯僱員方面持續面臨挑戰。