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SK集團董事長跟黃仁勳見面談AI合作 SK海力士股價大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK集團董事長崔泰源（右）出席CES展。SK提供
SK集團董事長崔泰源（右）出席CES展。SK提供

SK集團董事長崔泰源周三會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，探討雙方深化人工智慧（AI）硬體領域的合作方向。

崔泰源和黃仁勳討論將AI應用於實體領域的可能性。雙方也談到SK海力士的高頻寬記憶體（HBM），這些晶片搭配輝達的AI加速器。崔泰源在拉斯維加斯舉行的CES展會上向記者表示，SK海力士正加速技術開發，以確保能跟上輝達技術上演進的需求。

受此消息激勵，SK海力士在首爾交易大漲超過5%。SK海力士已是輝達記憶體的主要供應商，超越了長期競爭對手三星電子。

據輝達轉述，黃仁勳表示要將AI擴展至更多實體環境，開發具備「推進、推理、規劃和行動」能力的工具，翻轉規模高達50兆美元的產業。崔泰源則表示，他在這次會面告訴黃仁勳，南韓身為製造業強國，擁有和輝達在這領域合作的絕佳條件。

SK集團目前專注於AI資料中心，以推動未來成長，這個南韓第二大企業集團打算靠此轉型為科技導向型企業。

在CES展上，SK海力士展示了最先進的HBM——16層的HBM3E，以及針對資料中心的企業級資料儲存解決方案。

南韓 拉斯維加斯

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