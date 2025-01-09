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D-Wave執行長：黃仁勳對量子電腦看法「大錯特錯」

中央社／ 紐約8日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(路透)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(路透)

量子電腦軟體和服務供應商D-Wave執行長巴拉茨（Alan Baratz）今天表示，輝達執行長黃仁勳對量子運算的看法「大錯特錯」。

CNBC報導，黃仁勳昨天被問到輝達的量子運算策略時表示，輝達可生產與量子運算晶片一起使用的傳統晶片，但這些電腦所需的量子位元數量是目前的100萬倍。

黃仁勳告訴分析師，將「非常有用的量子電腦」推向市場，可能需要15到30年的時間。

黃仁勳此言導致量子電腦概念股暴跌，D-Wave大跌36%。

巴拉茨在The Exchange節目中對CNBC記者波薩（Deirdre Bosa）表示：「他錯是錯在我們D-Wave現在是商業用途。」

巴拉茨表示，包括萬事達卡（Mastercard）以及日本NTT Docomo在內的公司，都在使用D-Wave的量子電腦來協助商業營運。

「不用30年，不用20年，不用15年，今天就在用了。」

D-Wave的營收仍微乎其微，最新季度銷售額從去年同期的260萬美元下滑27%至190萬美元。

量子運算有望解決目前處理器難解的問題，技術人員數十年來持續研究之外，包括輝達、微軟（Microsoft）和IBM等公司也在與新創公司和大學研究人員共同研究。

去年12月Google（谷歌）推出全新量子晶片Willow後，D-Wave等公司重新引起投資人興趣。

巴拉茨坦承，以量子閘為基礎的運算方式可能還需數十年時間才能實現，但使用量子退火（quantumannealing），這種方法現在就可以投入使用。

巴拉茨說，雖然黃仁勳「對於閘門模型量子電腦的評論可能不是完全不對，但就退火量子電腦而言，他的說法 100%錯誤」。

輝達婉拒發表評論。

巴拉茨說，D-Wave系統可以解決最快的輝達配備系統無法解決的問題，「我隨時樂意與黃仁勳會面，協助他填補這些知識上的空白」。

和服 日本 概念股 量子電腦 黃仁勳

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