量子概念股慘遭血洗 單日暴跌45% 黃仁勳點醒這一事實

美國量子運算概念股8日股價集體慘崩，其中一檔甚至接近腰斬，單日重挫超過45%，原因是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稍早表示，距離「非常有用的」量子電腦問世可能還有數十年之遙。

幾檔量子概念股8日跌幅慘重，Rigetti Computing崩跌45.4%，跌至每股10.04美元；Quantum Computing重挫43%至每股9.91美元；IonQ與D-Wave Quantum分別暴跌39%至36%。

不過，這幾檔股票在8日盤後股價都有所回升，漲幅在2%至6%不等。

量子運算概念股在近幾個月飆升，反映市場狂熱，儘管市場對於這些企業的財務表現仍看法分歧，因為多數公司都仍只有單薄的營收。

這些股票8日重挫，因黃仁勳點出了量子運算產業的一些實際現況，包括量子電腦還要很久才會問世。

黃仁勳7日在輝達投資者日會議的問答時段表示：「關於非常有用的量子電腦，如果要說像是15年，那可能會是在很早期；如果說是30年，那大概就會是晚期。如果是選擇20年，我認為我們大多數的人都會相信。」

黃仁勳說，他相信輝達在創造電腦和協助該產業盡快加速發展方面，將會是「非常重要的一環」。

AXS Investments執行長巴蘇克（Greg Bassuk）表示：「由於估值變得有點高，我們對今天的回檔並不感到驚訝。」他形容量子概念保的暴跌反應有些「誇大」。

他說：「長期來普遍的共識就是，量子運算的大量吸引力還需要數年時間，因此今日的利空消息，並不算是實際的新消息。」

量子類股在去年底狂飆一波，原因是Google宣布最新Willow晶片在在量子運算方面有重大突破，帶動Rigetti和D-Wave去年全年漲幅分別衝上1,449%和854%。